Озерск чествовал тех, кто построил город.

В воскресенье вся страна отметила День строителя, чтобы выразить благодарность героям, которые создают основу для ее развития и процветания. В Озерске в этот день традиционно проходит мероприятие с символичным названием «В память о времени и о людях».

Восемь лет назад в сквере Первостроителей был установлен памятник строителям химкомбината «Маяк» и города. Ветераны и работники стройки, бойцы стройотрядов теперь ежегодно собираются здесь, чтобы отметить свой профессиональный праздник.

13 августа участников торжественного мероприятия поздравил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– В этот день мы преклоняем колени, вспоминаем в первую очередь ветеранов, которые построили наш город и градообразующее предприятие, объекты культуры и спорта. Мы видим, что традиция продолжается, в Озерске появляются новые современные комплексы, такие как Ледовая академия «Высота» и «Маяк-Арена», реконструируется пешеходная зона на пр. К. Маркса, обновляются городские скверы и парки.

Сегодня нашим дорогим ветеранам – огромная благодарность, низкий поклон, самые тёплые поздравления, а нынешнему поколению строителей – успехов в труде, работать качественно и сдавать все объекты в срок. Поздравляю всех с праздником!

Далее ко всем собравшимся обратился генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин:

– Профессия строитель – одна из благороднейших профессий наряду с учителем и врачом. То, где мы живём, то, где мы трудимся, всё начинается со строителей. От качества работы строителей зависит уют в наших домах и качество работы на производстве. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы относитесь к своему труду с ответственностью и любовью. Перспективы у «Маяка» большие, планы по строительству мы уже наметили до 2035 года. Поэтому профессия строитель на предприятии будет такой же востребованной и необходимой.

Глубочайшая признательность нашим ветеранам, ну а действующим и будущим строителям, которые уже сегодня внесли свой вклад в новый облик предприятия, нашим студенческим отрядам успехов и удачи в реализации всех планов, которые мы наметили.

Поздравления ветеранам и молодёжи также адресовали председатель профсоюзной организации ПО «Маяк» Максим Чубенко и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев.

В день профессионального праздника глава округа и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» вручили ветеранам «Знаки Отличия «75 лет ПО Маяк».

В завершении торжественного мероприятия в память первостроителей, на чьи плечи легла ответственная и сложная задача – возвести в кратчайшие сроки сложнейшее производство и город была объявлена минута молчания. По традиции присутствующие возложили к памятнику Первостроителям цветы.

Участники Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» ежегодно готовят ко Дню строителя несколько номеров. Парни стройотряда «Сибиряк» из Новосибирской области спели песню «Не кочегары мы, не плотники» из кинофильма «Высота», которая очень дорога старшему поколению. Милена Мамедова, которая приехала в Озерск из Алтайского края порадовала собравшихся песней Полины Гагариной о жизни и мечтах современной молодёжи «Мы – Вселенная».

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55419/