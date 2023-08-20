В минувшую пятницу турниром по футболу среди дворовых команд завершился проект «Все во двор!».

Как сообщалось ранее, этим летом проект «Все во двор!» был реализован по инициативе Общественной молодёжной палаты. В 2023 году он стал победителем конкурса Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и получил средства на ремонт спортивных дворовых коробок и проведение турниров по стритболу и футболу.

Напомним, что 10 августа в рамках проекта уже прошёл турнир по стритболу.

– Общественная молодежная палата с 2010 года реализует этот проект, чтобы ребята во дворах не скучали во время летних каникул, тем более благоустроенные площадки для спортивных игр в этом микрорайоне есть, – напомнил историю турнира по дворовому футболу Сергей Мякотин, член оргкомитета турнира, председатель спортивной комиссии Общественной молодежной палаты. – В этот раз мы объединили усилия с Управлением по физической культуре и спорту администрации, Озерской федерацией футбола и получили поддержку Фонда губернатора, благодаря чему турнир получился ярким и интересным: команды бились за каждое очко с невероятным азартом и упорством. Спасибо нашим социальным партнерам за поддержку.

Председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер неделю назад поддержал инициативную молодёжь, поприветствовал ребят на открытии турнира по стритболу. 18 августа он также обратился к участникам турнира по футболу.

– Мы всегда поддерживаем добрые и нужные дела. Радует, что у нас в городе живет инициативная, неравнодушная молодежь. Желаю всем участникам турнира продолжать занятия спортом, ярких впечатлений и побед, – подчеркнул Сергей Гергенрейдер.

18 августа в турнире по футболу приняли участие около ста человек, юноши от 14 до 21 года, заявки для участия в турнире подали девять дворовых футбольных молодежных команд. Матчи на спортивной площадке во дворе по б. Гайдара, 21 продолжались несколько часов. Играли команды по принципу «каждый с каждым», в зачет шли набранные очки и по ним определились финалисты: 3 место заняла команда «Спецбурмаш», капитан Тимур Абушаев. Победитель определился во встрече команды "TEAM", занявшей 2 место, капитан Артем Сухарев, и команды "Энергия», занявшей 1 место, капитан Гочаров Никита.

Лучшим игроком турнира признан Артем Аверин, команда «Спецбурмаш». Лучшим вратарем турнира назван Максим Золин, команда «TEAM». Главный судья соревнований – Вадим Рамазанов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55470/