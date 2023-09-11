Начало сентября выдалось поистине футбольным в Озерском городком округе!

В целях предупреждения аварийности и повышения безопасности участников дорожного движения на железнодорожных переездах на территории Озерского городского округа в период с 11 по 20 сентября текущего года проводится профилактическое мероприятие «Внимание – переезд». Подробнее
Трехдневное образовательное событие организаторы назвали «Энергия атома». С 8 по 10 сентября на Чемпионат в Озерск приехали около пятидесяти детей из восьми городов-участников проекта «Школа Росатома»: Заречного, Зеленогорска, Нововоронежа, Лесного, Новоуральска, Озерска, Соснового Бора и Трехгорного. Подробнее
Сбербанк зафиксировал новую мошенническую схему с установкой от имени злоумышленников приложений «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», за которыми скрываются программы для удаленного доступа к устройству, рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Подробнее