На «Кросс нации» и «Забег атомных городов» озерчане пришли целыми семьями.

17 сентября, во Всероссийский день бега, состоялось сразу два спортивных события – «Кросс нации» и «Забег атомных городов», которые собрали в парке культуры и отдыха более 750 любителей бега и спортивного образа жизни.

Соревнования были организованы совместно Управлением по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа и ФГУП «ПО «Маяк».

Третий год подряд для того, чтобы разнообразить состязания, организаторы предлагают жителям округа выйти за пределы стадиона и пробежать по новым дистанциям, которые проходят по асфальтированным дорожкам парка. Правил у «Кросса нации» практически нет, в основном – это рекомендации. Предусмотрено несколько дистанций, каждый участник выбирает свою группу с соответствующей дистанцией в зависимости от возраста и возможностей.

Юные участники бежали 100 метров, все они получили медали. Самый маленький спортсмен «прибежал» на руках у папы: Роману Иванову исполнился один месяц.

Победители и призеры забегов были награждены медалями и сувенирами, которые предоставило градообразующее предприятие.

Сразу после «Кросса нации» многие из участников первого состязания, независимо от возраста, собрались все вместе и ещё раз пробежали дистанцию по территории парка в рамках «Забега атомных городов».

В проведении забегов организаторам помогали активисты волонтерских движений: Молодежный союз волонтеров (куратор Айя Шамуратова), волонтёры «СМИК» (руководитель Ольга Потеряева) и волонтеры ПО «Маяк» (руководитель Валерия Созыкина). Некоторые из ребят-волонтёров также успели поучаствовать в забегах.

Доброй традицией стало участие в спортивных мероприятиях округа озерских медиков. На площадке регистрации работал «Мобильный пункт здоровья». Медицинская бригада Клинической больницы №71 ФМБА России провела мониторинг здоровья среди участников забегов. Каждый желающий мог проверить: рост, вес, температуру тела, объем легких, сатурацию, ЧСС, артериальное и глазное давление. Такие несложные измерения интересны и понятны людям и приучают их следить за своим здоровьем.

В этот день к любителям спорта присоединились специалисты отдела охраны окружающей среды и специалисты отдела молодежной политики администрации округа, чтобы рассказать об акции «Выбираю чистый воздух». Всероссийская акция направлена на снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива. В рамках акции предлагается: начать использовать альтернативные способы передвижения по городу на открытом воздухе (ходьба, бег, велосипед, ролики и прочее), фиксировать пройденные маршруты (километры) и делать публикации в социальной сети ВКонтакте с хештегом #выбираючистыйвоздух.

Всероссийский день бега стал настоящим праздником для всех, кто любит здоровый образ жизни, многие озерчане пришли на стадион «Труд» целыми семьями. Участники на личном опыте убедились, что спорт – это здорово, весело и позитивно.

Фото Александра Абросимова.