В Озерске прошёл второй фестиваль волонтёров.

В этом году в нём приняли участие более тысячи человек. В детском парке были представлены площадки корпоративного, событийного, школьного волонтёрства, а также «Волонтёров Победы», «Добровольцев творчества», Фонда «Защитники Отечества». Приехали гости из Заречного, Снежинска, Екатеринбурга.

В этом году организаторы изменили формат мероприятия и расширили границы понимания добровольчества. На фестиваль приехали волонтёры из городов присутствия Госкопорации «Росатом» – Заречного и Снежинска, а также представители Уральского электромеханического завода из Екатеринбурга. Гости Озерска работали на площадке корпоративного волонтёрства, организованной ФГУП «ПО «Маяк».

Добавилась площадка Фонда «Защитники Отечества», которая была представлена объединением «Шьём для наших». Объединение изготавливает маскировочные сетки для участников специальной военной операции. В ходе фестиваля на этой площадке желающие могли попробовать сделать это своими руками.

В рамках фестиваля прошли два мастер-класса по изготовлению кукол-оберегов и «Добрых пряников». Для обучения волонтеров были приглашены спикеры регионального и федерального уровня.

Представители информационного центра по атомной энергетике в игровой форме говорили об атоме грамотно, но при этом доступно и понятно.

В прошлом году фестиваль насчитывал более трёхсот участников, в этом году – в два раза больше.

Лидер Совета молодёжи ФГУП «ПО «Маяк» Николай Елисеев:

– Идея фестиваля появилась у нас в прошлом году, тогда мы хотели показать, что волонтёры – это не только безвозмездная рабочая сила. Мы хотим показать, что волонтёрство – это интересно и просто. Человеку надо понять, что его увлекает, найти своё направление и присоединиться к нему.

Также важно отметить, что в рамках фестиваля мы не только рассказываем и показываем, но мы делаем добрые дела. Накануне мы с гостями из других городов привели в порядок место возле граффити, посвящённого Дню Победы на ул. Семёнова.

Мы хотим охватить как можно больше направлений добровольчества и показать, что время и место для добрых дел можно найти всегда, и делать это легко.

Использованы фото из группы ВК «Фестиваль волонтёров в Озерске».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55731/