Блистательные музыканты открыли новый сезон музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает…».

20 сентября в Озерске на сцене акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 впервые выступили выдающиеся музыканты – заслуженный артист России Александр Тростянский (скрипка) и лауреат международных конкурсов Евгений Нефедов (фортепиано).

Концерт, который прошел в партнерстве с Челябинской филармонией, открыл новый сезон музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает».

Музыканты представили программу «Чужая музыка», в которую вошли шедевры мировой классики – произведения И.С. Баха, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, И. Брамса, Ф. Шопена, Мусоргского, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна. В зале не смолкали аплодисменты и дуэт на бис исполнил «Плясовые наигрыши» композитора А. Цыганкова. Концерт запомнился зрителям удивительной элегантностью исполнения произведений и красотой звучания инструментов.

После концерта для учащихся и педагогов ДМШ№1 и студентов Озерского колледжа искусств была организована творческая встреча с Александром Тростянским и Евгением Нефедовым, на которой талантливые музыканты открыто и с юмором делились своим опытом и знаниями, с удовольствием отвечали на вопросы участников, раскрывая секреты своего мастерства.

В новом сезоне 2023-2024 озерчан также ждут концерты таких знаменитых музыкантов, как заслуженный артист России Борис Березовский (фортепиано), лауреат российских и международных конкурсов Юрий Фаворин (фортепиано), пианистка Ева Геворгян и таких коллективов, как «Квартет имени Бородина», мужской ансамбль Собора Василия Блаженного "Дорос" и другие.

Справочно:

Музыкальные вечера «Андрей Комаров приглашает» проводятся по инициативе и при финансовой поддержке почетного гражданина Озерского городского округа, лауреата премии «Меценат года» имени С. Мамонтова Андрея Комарова. Программа направлена на знакомство жителей Озерска с творчеством исполнителей мирового уровня, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников детских музыкальных школ. В концертах программы выступали такие знаменитые музыканты и коллективы, как народный артист России Денис Мацуев, народный артист России, лауреат Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского Николай Луганский; заслуженный артист России Борис Березовский; лауреат международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных премий Константин Емельянов; Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и другие. Музыкальные вечера проходят на Урале, Дальнем Востоке и других регионах присутствия компании.

Александр Тростянский - Лауреат Международных конкурсов им. Паганини в Генуе; в Орфорде, Канада; «Ф. Шуберт и музыка ХХ века»; им. П. И. Чайковского. Участвовал в фестивалях «Mосковская осень», «Декабрьские вечера», «Musik im Michel» (Гамбург), фестивали Ю. Башмета в Ярославле, Минске, Сочи; им. О. Кагана (Кройт) и других.

География выступлений артиста очень обширна: более 80 городов и населённых пунктов нашей Родины, 30 стран мира. Выступал в Больших залах Московской консерватории и Санкт-Петербургской филармонии, лучших зарубежных залах. В репертуаре скрипача более 60 концертов для скрипки с оркестром, большое количество камерной музыки, произведений композиторов XX века. В 2001 г. Александр исполнил в одном концерте «24 каприса» Н. Паганини. В 2007 г. Тростянскому было присвоено почётное звание «Заслуженный артист России».

Профессор Московской консерватории, он является также профессором Тамбовского музыкально-педагогического института им. Рахманинова и куратором Кировского музыкального колледжа. Его студенты работают в лучших российских и зарубежных оркестрах, становятся лауреатами конкурсов. С 2002 г. по приглашению А. Любимова также преподаёт на Факультете исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории.

Евгений Нефёдов родился в Челябинске. После окончания Музыкального училища им. П. И. Чайковского поступил в Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского в класс профессора Е. А. Левитана. Также окончил аспирантуру в классе Е. А. Левитана. Во время обучения и после окончания консерватории и аспирантуры дал сольные концерты во многих городах России. В 1995 году завоевал 1-ю Премию на Международном конкурсе пианистов в Мадриде. В 1994–1997 годах преподавал специальное фортепиано в Челябинской государственной академии культуры и искусства. С 1997 года является профессором Высшей школы музыки в г. Порту, Португалия.

За эти годы дал множество как сольных концертов, так и камерных в содружестве с такими музыкантами, как: пианисты — Б. Березовский, Н. Луганский, В. Виардо, Мария Жоау Пиреш, В. Сахаров; виолончелисты — Стивен Иссерлиц, Н. Гутман, А. Князев; скрипачи — Иври Гитлис и Дора Шварцберг; вокалисты — С. Лейферкус, Е. Брылева. Выступал с Уральским Филармоническим оркестром, Национальным оркестром Порту, Оркестром Гулбенкян. Его имя находится в Энциклопедии современного искусства.

Информация и фото пресс-службы Андрея Комарова.