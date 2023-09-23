Егоза напоминает о правилах посещения

Горнолыжный комплекс "Егоза" напоминает о правилах поведения:

"-Поскольку территория является ЧАСТНОЙ просим вас соблюдать наши правила (очень просим прочитать их до конца и даже сделать репост):

Въезд и передвижение на автомобилях, мотоциклах (в т.ч. ЭНДУРО!!!), квадроциклах и снегоходах допускается только в специально отведенных местах (парковка ГЛК "Егоза") и с разрешения администрации ГЛК "Егоза".

-На ГЛК "Егоза" всего 4 мангальные зоны. Их аренда платная. Свой мангал ставить без разрешения охранника нельзя! Это вопрос пожарной безопасности!

-При планировании посещения горы большими группами ( в частности детскими) просьба ставить администрацию Егозы в известность.

-На территории ГЛК просим вас соблюдать элементарные правила поведения: не мусорить, не разжигать костры, не употреблять алкогольные напитки, бережно относиться к имуществу и оборудованию ГЛК "Егоза".

-Поскольку на трассах и подъёмнике начинаются работы по подготовке к сезону, а с наступление холодов - работы по оснежению, настоятельно просим вас осуществлять подъём на гору по экотропе "Панорама". Схема будет приложена. Это самый удобный и безопасный подъём на гору. Он начинается в просеке за прокатом, и идет до беседки. Подъём по трассам и под подъёмником не намного короче, но сопряжен с ненужными рисками.

Также рассмотрите для прогулки и другие тропы "Егоза-Сугомак" в сторону горы Сугомак или озера Сугомак (http://egoza-sugomak.ru/).

-При парковке на ГЛК "Егоза", пожалуйста, оплачивайте ЭКОСБОР (100 рублей с легкового автомобиля и 300 рублей с автобуса)

Оплатив сбор вы получаете:

- возможность оставить машину на парковке с видеонаблюдением

- доступ к туалетам

- доступ к питьевой воде

- уверенность, что оставленный вами на ГЛК мусор будет собран и утилизирован

Оплата услуг производиться по QR-коду размещенному при въезде на Егозу. Сотрудники охраны ГЛК могут попросить вас предъявить подтверждение оплаты.

Администратор ГЛК "Егоза"

+7 (982) 277-63-33

с 9:00 до 18:00"