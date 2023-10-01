В Челябинской области ввели запрет на продажу зажигалок детям до 18 лет.

Депутаты законодательного собрания Челябинской области ввели запрет на продажу несовершеннолетним газовых зажигалок и других предметов, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Как пояснил спикер парламента Олег Гербер, новый закон разработан во взаимодействии с прокуратурой и МВД. Под ограничение, кроме зажигалок, подпадут баллончики для их заправки и работы туристических горелок, а также любые другие товары, содержащие опасную субстанцию.

"Отсутствие запрета на продажу газосодержащих предметов налагало на предпринимателей обязанность продавать их детям. Надеюсь, теперь ситуация изменится, и в будущем мы сможем избегать трагедий", - отметил депутат.

Речь идет о сниффинге (это вид токсического опьянения углеводородсодержащими газами), из-за которого в стране ежемесячно погибает до 10 детей. Случались летальные исходы и в Челябинской области.

https://rg.ru/2023/09/28/reg-urfo/v-cheliabinskoj-oblasti-vveli-zapret-na-prodazhu-zazhigalok-detiam-do-18-let.html