В центре внимания: телефонное мошенничество.

С начала 2023 года телефонные мошенники украли у южноуральцев более 1,5 млрд рублей, и ни один день не проходит без сообщений о новых преступлениях в этой области.
О существующих схемах обмана, о том, как обезопасить себя и близких, нам рассказал начальник Управления МВД России по г.Озерску, полковник полиции Кирилл Сергеевич Черепенькин.
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