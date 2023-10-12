Жительница Озерска потеряла около 750 тысяч рублей, поверив присланной мошенниками фотографии.

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась 49-летняя жительница города, ставшая жертвой мошенников. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что от ее имени была попытка оформления кредита, а также перевод средств. Для большей убедительности, он отправил в мессенджере фото своего удостоверения.

Чтобы якобы мошенники не смогли воспользоваться денежными средствами, женщине необходимо было взять встречный кредит. Поверив словам неизвестного человека, озерчанка выполнила все его условия. Она оформила кредит и установила специальное приложение, в котором добавила карту, данные которой продиктовал незнакомец на другом конце провода, и через банкомат пополнила ее счет на 495 тысяч рублей.

Далее злоумышленник сообщил, что ситуация повторяется, и по той же схеме женщина оформила второй кредит, и также перевела еще 245 тысяч рублей. Осознав, что ее обманули, она обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 740 тысяч рублей.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Помните, что «безопасного счета» как и «встречного/зеркального кредита» не существует.

Также соблюдайте простые правила финансовой безопасности:

- не осуществляйте никаких действий с банковскими картами по указаниям посторонних лиц, в том числе не называйте коды из сообщений;

- не оформляйте кредиты ни при каких условиях;

- не совершайте денежных переводов на неизвестные счета и номера телефонов.