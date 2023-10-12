«Профессионалитет» в Озерске: программе — второй год.

Озерск - единственный город в стране, где работают два центра «Профессионалитет» (на базе технического колледжа и отделения МИФИ). Напомним, что этот проект был запущен по инициативе Президента Российской Федерации в 2022 году.

Цель «Профессионалитета» - создание в системе среднего профессионального образования (СПО) новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. В Озерске ускоренное обучение по «рабочим» специальностям предусмотрено под целевой заказ ПО «Маяк». Именно в партнерстве с градообразующим предприятием и реализуется Программа. Вся учеба в рамках «Профессионалитета» нацелена на практику.

В Озерском техническом колледже удалось оптимизировать образовательные программы, а в их содержание включить корпоративные компетенции. Также были обновлены аудитории, отремонтированы мастерские и закуплено новое оборудование: для обучения имеются пять новых универсальных токарных станков, пять токарных станков с программным управлением, фрезерный станок, сварочные столы, машина для плазменной и газовой резки и многое другое.

Студенты колледжа получают образование по специальностям: Сварочное производство; Технология аналитического контроля химических соединений; Оператор станков с программным управлением; Мехатроника и мобильная робототехника; Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ и еще нескольким строительного профиля.

175 студентов первого курса, которые в прошлом году выбрали для себя обучение по программе «Профессионалитет», в июне 2023 года успешно сдали экзамены по всем предметам учебного курса. В сентябре 2023 года в ОзТК в рамках «Профессионалитета» зачислено также 175 студентов.

В ОТИ НИЯУ МИФИ в этом году в рамках «Профессионалитета» было подано 166 заявлений. На 1 курс принято 130 человек (115 - на бюджетные места и 15 - по договору об оказании платных услуг). В 2022 году на программы среднего профессионального образования было зачислено 104 студента.

Обучение проводится по пяти специальностям: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; Радиационная безопасность; Технология машиностроения; Химическая технология неорганических веществ (все - на базе 9 и 11 классов).

Расширилась география абитуриентов: помимо жителей нашего округа (их большинство, в основном выпускники СОШ №№25, 27, 29, 30, 33, 36, 38), здесь есть студенты, которые приехали из Челябинской области, из ХМАО, Оренбургской и Ростовской областей.

Как отмечают в ОТИ НИЯУ МИФИ, в последнее время заметно вырос уровень поступающих и более целенаправленным стал выбор специальностей, а также повышается интерес к учебному заведению, что создает конкурс, и как итог - более высокий проходной балл (в этот раз по разным специальностям он колебался от 3,88 до 4,11).

Фото из архива.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55978/