Дан официальный страт «Движению первых» в Озерске.

Во Дворце творчества детей и молодежи состоялась торжественная церемония открытия местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Озерском городском округе. С этим событием молодёжь округа поздравил глава Евгений Щербаков.

Участниками мероприятия стали более 280 ребят, большинство из которых впервые познакомились с Движением. Встречали гостей волонтеры отряда «СМИК».

В большом зале ДТДиМ в этот день присутствовали представители всех образовательных организаций. Всё началось с гимна РФ, а затем созданию «Движения первых» был посвящён видеоролик и танец «Будь первым». Ведущими торжества стали одиннадцатиклассники школы №38 Соха Арина и Красников Егор.

Поздравление в адрес активистов прозвучало от почетных гостей – главы округа Евгения Щербакова, исполняющей обязанности начальника Управления образования Оксаны Втехиной и председателя местного отделения РДДМ «Движение первых» Екатерины Долгополовой.

– Сегодня очень важное, знаменательное событие в жизни Озерского городского округа, этот день наверняка войдёт в его историю, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Сегодня мы даём официальный старт «Движению первых» в Озерске. В апреле 2022 года инициативу молодых людей поддержал наш президент Владимир Владимирович Путин.

Я хочу сказать, что в «Движении первых» самые главные люди – это вы. Я верю в то, что вы креативные, ответственные ребята. У вас появляется возможность реализовывать свои инициативы, совершать много добрых дел, воплощать свои идеи. Делать лучше наш округ и нашу страну. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организационной работе - и педагогов школ, и родителей, и всех вас. Уже сегодня более тысячи представителей молодого поколения Озерска влились в ряды «Движения первых». Надеюсь, что с каждым днём вас будет становится всё больше. Поздравляю вас, пусть у вас всё получится!

Оксана Втехина отметила, что молодые ребята, сидящие в зале – это будущее округа и страны, она пожелала им верить в себя и идти только вперёд.

Екатерина Долгополова поблагодарила за поддержку «Движения первых» администрацию округа, благодаря которой многие молодые озерчане смогли принять участие в большом областном молодёжном проекте фестивале «МолФест»:

– Мы очень рады видеть сегодня в этом зале столько горящих глаз и улыбок. Проектов у нас очень много, на любой вкус, ждем вас. Не стесняйтесь, обращайтесь к вашим педагогам или напрямую в местное отделение «Движения первых» - мы вам всегда очень рады.

В этот день на сцену дворца поднялись семь именинников, которые недавно отметили своё 14-летие. Они приняли участие во Всероссийской акции «Мы – граждане России» и получили из рук главы округа свои первые паспорта граждан России.

Яркой частью мероприятия стала «Ярмарка направлений». Для гостей были организованы девять площадок. Каждый участник выбрал для себя четыре и с пользой провел время.

Кто-то был готов поговорить о эко-волонтерстве и правильном питании, обсудить смысл и направления волонтерской деятельности, написать добрые и мотивирующие послания через «Открытку другу», кто-то репетировал главный танец Движения – "Будь первым", учился владеть казачьей шашкой и узнал о казаках Озерска, кто-то попробовал сделать картины в технике "Ниткография", тренировал ловкость и реакцию вместе с «Легионам мастеров», совершенствовал свои коммуникативные навыки. «Ярмарка направлений» не оставила никого равнодушным. Интерактив получился полезным для каждого участника, ребятам было, что обсудить после мастер-классов.

Во второй части торжества в ряды «Движение Первых» были посвящены педагоги и обучающиеся, которые год за годом активно трудятся над проектами для своей школы, города и региона.

Местное отделение «Движения первых» всегда открыто для молодежных инициатив, предложений, проектов и просто для общения. Местное отделение расположено в ДТДиМ в кабинете № 157 (ул. Иртяшская, 1).

Фото Александра Абросимова и местного отделения "Движения первых".