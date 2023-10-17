Вице-губернатор Гехт предложила отменить «домашку»: Школа не должна превращаться в каторгу.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в своем Telegram-канале запустила опрос о загруженности школьников домашними заданиями.

«В последнее время получаю обратную связь от родителей о том, что школьников перегружают домашними заданиями. (...) Чтобы все успеть, ребенок после всех факультативов и секций вынужден до полуночи, а то и дольше, делать уроки. Причем не редко с помощью репетитора. Мой взгляд как родителя: это ни к чему хорошему не ведет. Либо взрослые делают часть упражнений за ученика, либо ребенок получает стресс, боясь не выполнить домашнюю работу», – отметила Гехт.

Она также подчеркнула, что раньше у детей было время не только ходить на секции и в школы искусств, но и погулять, пообщаться с друзьями. «Сейчас совместить досуг с друзьями, прогулки, учебу и допобразование практически нереально, особенно если у ребенка – шестидневка. Понимаю, что за последние десятилетия изменилась учебная программа, появились новые предметы. Но школа не должна превращаться в каторгу, особенно если ребенок старается учиться на "хорошо" и "отлично"», – уверена вице-губернатор.

По ее мнению, стоит обратить внимание на опыт других городов. В Москве, например, выпускников некоторых школ освобождают от домашних заданий, делая акцент на те предметы, которые понадобятся для дальнейшего поступления в вуз или ссуз. «И это логично: каждый предмет по-своему важен, но объять необъятное невозможно», – резюмировала она.

https://dostup1.ru/society/Vitse-gubernator-Geht-predlozhila-otmenit-domashku-Shkola-ne-dolzhna-prevraschatsya-v-katorgu_169269.html