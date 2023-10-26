Челябинская область отказалась от массовой вакцинации против коронавируса.

Минздрав Челябинской области, как и Минздрав России, больше не будет призывать к массовой вакцинации от коронавируса. Сделать прививку за бюджетные деньги отныне смогут только отдельные категории южноуральцев, заявили эксперты.

«Минздрав России рекомендует уйти от массовой вакцинации всех подряд, потому что так или иначе жители области приобрели иммунитет против ковида. Сегодня мы переходим на рутинную вакцинацию групп риска, к которым относятся люди с хроническими соматическими заболеваниями»,

— пояснил начальник отдела профилактики и социально значимых заболеваний Минздрава Челябинской области Денис Коршунов.

В ближайшем будущем региональный Минздрав планирует закупить на деньги областного бюджета 39 тысяч доз вакцины от коронавируса. Федеральные деньги на это больше не выделяют. Прежде всего вакцину будут использовать для вакцинации людей, проживающих в закрытых социальных учреждениях, так как здесь вероятность вспышек коронавируса выше.

По словам заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяны Софейковой, для вакцинации от ковида сейчас использую однокомпонентные вакцины «Спутник Лайт» и «Конвасэл». В настоящее время научные институты России ведут модернизацию вакцины от коронавируса — она будет более эффективной против той разновидности омикрона, которая циркулирует в нашей стране сегодня. Южный Урал закупит вакцину, как только эта работа будет закончена и обновленный препарат поступит в свободную продажу. Также Татьяна Софейкова обращает внимание земляков на то, что ковид уже встроился в группу острых респираторных вирусных инфекций и значительно осложнил эпидобстановку по ОРВИ в целом. Ковид также ослабил иммунную систему южноуральцев. Даже насморком люди стали болеть тяжелее.

«До появления ковида в течение года мы регистрировали по Челябинской области около миллиона обращений пациентов с ОРВИ. После того, как коронавирус встроился в спектр респираторных возбудителей, область регистрирует почти 1,5 млн обращений в год. Это огромная нагрузка на здравоохранение и первичное звено, поэтому большое значение имеет профилактика респираторных инфекций как с помощью вакцинации, так и с помощью других средств неспецифической профилактики. Сегодня каждый человек может заболеть и ОРВИ, и коронавирусом, и гриппом»,

— замечает Татьяна Софейкова.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabinskaya-oblast-otkazalas-ot-massovoy-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa/