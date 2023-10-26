Пришла пора платить имущественные налоги.

Срок уплаты имущественных налогов за 2022 год наступит 01 декабря 2023 года. На вопросы, касающиеся порядка расчетов и уплаты гражданами имущественных налогов, отвечает заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области Домашних Наталья Валерьевна.

Наталья Валерьевна, кто обязан заплатить имущественные налоги?

Физические лица уплачивают имущественные налоги на основании налоговых уведомлений, сформированных налоговыми инспекциями.

Само понятие «имущественные налоги физических лиц» объединяет в себе три налога, это налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги. Налог на имущество уплачивают граждане, владеющие жилыми домами, квартирами, комнатами, гаражами и иными строениями. Земельный налог уплачивают владельцы земельных участков. Транспортным налогом облагаются владельцы автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

Каков порядок формирования и направления физическому лицу налогового уведомления на уплату имущественных налогов?

Обязанность по исчислению имущественных налогов с физических лиц возлагается на налоговый орган, который не позднее 30 рабочих дней до наступления срока платежа формирует и направляет по адресу регистрации налогоплательщика налоговое уведомление. Налоговое уведомление может быть передано физическому лицу (его законному представителю) лично, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. При этом, следует отметить, что пользователям личного кабинета дубликат на бумажном носителе направляться не будет.

Если налогоплательщик не получил налоговое уведомление, он вправе обратиться в любой налоговый орган или многофункциональный центр для получения налогового уведомления и платежных документов на уплату налога.

Как получить налоговое уведомление через ЕПГУ?

Получение налоговых уведомлений через ЕПГУ возможно при соблюдении двух условий (пункт 1.2 статьи 21 НК РФ):

- налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ;

- налогоплательщик направил через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЕПГУ (форма такого уведомления утверждена приказом ФНС России от 12.05.2023 № ЕД-7-21/309@).

На основании такого уведомления налоговый орган разместит в личном кабинете пользователя ЕПГУ адресованные ему налоговые уведомления после их формирования.

Что делать, если налоговое уведомление не получено?

Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов недвижимости и транспортных средств направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе;

4) налогоплательщик направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику целесообразно обратиться в налоговый орган либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 23.12.2022 № ЕД-7-21/1250@).

Каким образом можно оплатить налоги?

Заплатить налоги можно на почте, в кассах банков, в Личном кабинете, на сайте ФНС в сервисе «Уплата налогов и пошлин», через Портал госуслуг, через МФЦ, Кроме того, возможно уплатить имущественные налоги единым платежом, не дожидаясь получения налогового уведомления. Использование этого способа уплаты налогов сокращает время на оформление платежных документов, минимизирует ошибки при заполнении нескольких платежек, гарантирует уплату налогов без нарушения срока.

Где можно узнать информацию о налоговых ставках и льготах по имущественным налогам?

Для получения информации по вопросам применения налоговых ставок и льгот по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам можно воспользоваться сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Электронные сервисы». Указанный сервис содержит информацию по всем субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям.