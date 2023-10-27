В Информационном центре ПО «Маяк» открылась фотовыставка Виктора Окулова.

Выставка в память о замечательном фотохудожнике, ветеране химико-металлургического завода ПО «Маяк». На её открытие пришли коллеги и друзья Виктора Окулова, с которыми на заводе он проработал 23 года. Много тёплых слов в адрес фотохудожника было сказано от имени совета ветеранов «Маяка» и бывших коллег по городской газете.

– Имя Виктора Окулова хорошо знакомо озерчанам, – сказала художник информационного центра Ольга Аксёнова. – Много лет его снимки украшали страницы городской газеты. Он был участником многих фотовыставок. За год до ухода на международном фестивале фотографии «Фотофест», на котором было представлено более полутора тысячи фотографий мастеров из России, Европы и США, за серию снимков «Параллельные миры» в номинации «Природа красоты» Виктор Окулов был удостоен третьей премии. Каждый его снимок – это философское осмысление жизни.

В экспозиции представлено 25 снимков, на них заводчане, актёры театра «Наш дом», мастеровые люди, военнослужащие, рыбаки, гармонисты. Это, в основном, его ранние работы. С выходом на пенсию Виктор Окулов увлёкся съёмкой подводного мира и макросъёмкой. Были у него планы сделать большой фото-художественный альбом о «Маяке», городе и горожанах.

Без сомнений, Виктор был бы рад, что 23 октября его выставка вновь открылась в стенах родного предприятия. Она продлится месяц, вход свободный.

Источник: Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»

Фото Александра Абросимова.