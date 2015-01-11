На Госуслугах появятся электронные студенческие.

На Госуслугах появятся новые возможности для студентов – электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение.

Сообщается, что студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты смогут онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов.

Планируется, что с помощью электронных документов можно будет купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички; оформить проездной на городской транспорт; посетить концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам; пройти на территорию университета и любое время отслеживать свою успеваемость.

Электронный студенческий не отменит обычный. Студент сможет одинаково пользоваться двумя документами.

https://dostup1.ru/society/Na-Gosuslugah-poyavyatsya-elektronnye-studencheskie_170218.html