Дворец отметил юбилей с «Уральским» огоньком.

Праздничный вечер, посвященный 65-летию ДК «Маяк», собрал вместе всех, кто любит прекрасный дворец культуры и благодарен ему за помощь в досуге и профессиональной деятельности.

17 ноября большой концертный зал ДК «Маяк» был полон: поздравить старейший дворец культуры Озерского городского округа пришли представители органов местного самоуправления и градообразующего предприятия, руководители учреждений культуры, социальные партнеры, участники творческих коллективов, ветераны и зрители.

Открылся вечер фанфарами и самым теплым обращением к зрителям, для которых дворец ежегодно проводит более 400 культурно-досуговых мероприятий. Ведущие напомнили всем присутствующим, что на сегодняшний день ДК «Маяк» это:

- 27 творческих коллективов, 2 из которых удостоены почетного звания «Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области»,

- 9 коллективов для взрослых, которые носят звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Челябинской области», и 6 детских «Образцовых коллективов»,

- 22 клуба и любительских объединения.

ДК «Маяк» всегда был в числе лучших, и свидетельством тому служат многочисленные победы его творческих коллективов на фестивалях и конкурсах самого высокого ранга.

Первыми поднялись на сцену, чтобы поздравить коллектив дворца с юбилеем, начальник Управления культуры и молодежной политики администрации округа Светлана Степанова и заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков. Они поблагодарили сотрудников ДК «Маяк» за то, что дворец был и остается центром культурно-досуговых мероприятий округа и пожелали продолжить добрые традиции, заложенные ветеранами учреждения, реализовать еще много ярких проектов и воплотить в жизнь все творческие планы.

От имени главы округа Евгения Щербакова и председателя Собрания депутатов Сергея Гергенрейдера был зачитан адрес, в котором, в частности, говорилось: «Дворец культуры «Маяк» был открыт в ноябре 1958 года и назван в честь градообразующего предприятия. Имея богатую и интересную историю, дворец славится своим дружным и сплоченным коллективом, во дворце созданы все условия для организации досуга взрослых и детей, а творческие коллективы являются ярким украшением всех крупных городских праздничных мероприятий. Спасибо вам за ваш благородный труд! Желаем вам успехов в творчестве, счастья, здоровья, благополучия!». Подарком от округа стал сертификат на приобретение звукового оборудования.

Торжественная часть вечера продолжилась традиционным для юбилеев награждением: Светлана Степанова и Андрей Кузнеченков вручили ряду сотрудников ДК почетные грамоты администрации и Собрания депутатов округа. Почетной грамотой «Челябинского государственного центра народного творчества» Министерства культуры Челябинской области была удостоена балетмейстер Образцовой хореографической студии «Вдохновение» Галина Введенская.

Дружными аплодисментами зал приветствовал режиссеров, балетмейстеров, хормейстеров, заведующих различными отделами и секторами. Особое отношение присутствующие в зале выразили Маргарите Саморуковской, которая возглавляла дворец 45 лет, успешно занималась административной и творческой работой и сегодня является добрым наставником и своеобразным ангелом-хранителем ДК «Маяк».

Свои поздравления адресовали дворцу культуры представители атомной отрасли: председатель Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности Владимир Кузнецов, председатель первичной профсоюзной организации ПО «Маяк» Максим Чубенко, начальник управления коммуникаций и взаимодействия с регионами ПО «Маяк» Елена Говырина.

Яркие эмоции подарил всем зрителям, собравшимся в юбилейном зале, Государственный ансамбль танца «Урал».

Фото МБУ «Культурно-досуговый центр».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56273/