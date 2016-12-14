» Слово в защиту депутатов

Декабрь – это время бюджетного процесса, всегда непростого, а в последние годы и весьма острого (из-за недостатка средств). В этой ситуации хочется морально поддержать депутатов городского Собрания и со своей стороны предложить несколько идей о том, как в условиях сжимающегося финансирования делать наш город немного лучше.

Формирование и принятие городского бюджета – очень непростая задача, особенно сейчас. Как известно, главный финансовый документ Озерска всегда был ультра-социальным, то есть почти 80% средств направлялось на образование, социальную защиту, культуру и спорт (причем доля образования последние несколько лет превышают планку в 50% бюджета). Однако такая ситуация имеет следствием то, что сфера городского хозяйства оставалась крайне недофинансированной, и даже здания школ и детских садов уже давно требуют ремонта. К сожалению, городская хозяйственная инфраструктура ветшает (не только здания, но и подземные коммуникации, сети, коллекторы) и требует все больших затрат на содержание и ремонт. Но если этого не делать, будет действительно плохо всем – если, не дай Бог, в мороз лопнут трубы и разморозится система теплоснабжения. Конечно, такие ситуации недопустимы, особенно в нашем стратегическом городе.

И в этой ситуации – когда городской бюджет сокращается – как находить необходимые средства на то, что жизненно необходимо? Приходится урезать финансирование в той части, где можно что-то сократить. К сожалению, страдает культура, спорт, даже образование. Конечно, приходится резать «по живому», это всегда больно – ведь любое сокращение отражается на жителях города, профессионалах своего дела, многие из которых вкладывали душу в свою работу, работали не за страх, а за совесть. Как себя чувствуют депутаты, которые потом неизбежно столкнутся с последствиями этих болезненных решений – даже просто встретив знакомых на улице, жалующихся на сокращение финансирования спорта или культуры? Скажу честно, я бы не смог выполнять такую работу, из-за ее сложности и «морального давления». А они должны принимать эти решения – сложные, непопулярные, но к сожалению, неизбежные в текущей экономической ситуации. Это как полевой хирург, который должен резать по живому, часто даже без анастезии, чтобы сохранить жизнь. Но, что ни говори, это морально сложная работа, и не у каждого выдержат нервы. А тут еще и недовольные подливают масла в огонь, громко выражая свое недовольство и поливая депутатов и администрацию грязью, критикуя часто необоснованно, не разобравшись в ситуации, а то и просто из принципа «Баба Яга против».

Лично я решительно против такого подхода – необоснованной критики из позиции «нам все должны» и «сделайте нам красиво», несмотря на реалии. Требование «сделать как раньше» (дороги, клумбы, больницы, школы и т.д.) не учитывает как объективных, так и субъективных ограничений текущей ситуации – прежде всего юридической и финансово-экономической, но также и личностных моментов. Я говорю прежде всего о том, что если раньше, в советские годы, органы власти действительно отвечали за все – от уборки дорог до лампочек в подъездах – то сейчас большая часть ответственности возложена и на самих граждан и требует от них активной и ответственной позиции. Собственно, это и называется местным самоуправлением, и это наша ответственность как горожан.

Если говорить предметно, то совсем не обязательно быть депутатом или работником администрации, чтобы привлекать средства в развитие города. Даже скромный опыт движения «Зеленый Озерск» говорит о том, что при желании можно найти ресурсы для важных проектов. За период с 2013 по 2016 год мы имели непосредственное отношение к созданию в Озерске:

2 спортивных площадок (общей стоимостью более 400 тыс.рублей),

2 детских площадок (стоимостью более 250 тыс.рублей),

системы раздельного сбора отходов в Озерске стоимостью более 2,5 млн рублей,

и это не считая цветов, деревьев, собранных в школах макулатуры и батареек, а также социального проекта «Вещеворот», чей финансовый вклад оценить вообще очень сложно (но за один только год помощь вещами получили более чем 1000 человек). Реализованные нами проекты получили финансовую поддержку Госкорпорации «Росатом», ФГУП ПО «Маяк», ОАО «Фортум», Главного управления молодежной политики Челябинской области, Собрания депутатов Озерского городского округа, предпринимателей и жителей Озерского городского округа. То есть каждый год мы и наши партнёры вкладываем в Озерск по 1 миллиону рублей, при этом не получая средств из городского бюджета.

Этот же подход я и призываю транслировать на проблему бюджетного процесса в целом. В своем последнем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин сделал акцент на привлечении некоммерческих организаций (НКО) к реализации социальных обязательств государства. "Президент дал очень четкий сигнал региональным и муниципальным властям больше доверять социально ориентированным НКО, призвав губернаторов не жадничать и по максимуму привлекать в проекты социальные НКО, а не отдавать эти проекты по привычке госструктурам", — сказала сенатор Галина Карелова РИА Новости.

О необходимости увеличить долю предоставления госуслуг через НКО говорил и Вячеслав Гладков, бывший мэр ЗАТО Заречный, а сейчас вице-губернатор Севастополя по внутренней политике. Уже сейчас в наиболее успешных муниципалитетах и территориях готовится переход к 10%-му финансированию социальной работы через социально ориентированные НКО (такой показатель по поручению Президента необходимо достичь к 2020 году) - https://www.youtube.com.

Убежден, такой подход позволит не только сэкономить бюджетные средства (как отметил Владимир Путин, НКО выполняют аналогичную работу эффективнее и с большей заботой о людях), но и нейтрализовать недовольство сокращением социальной сферы, так как позволит кооптировать наиболее активно возмущающихся в конструктивную деятельность. От этого выиграют все.

Координатор движения «Зеленый Озерск»

Евгений Шитиков