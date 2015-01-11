В каникулы каждый детский автобус на Южном Урале будет сопровождать ГИБДД

На новогодних праздниках каждый детский автобус в Челябинской области будет сопровождать патруль ГИБДД – решение об этом приняли региональные власти, после того как в Ханты-Мансийском автономном округе в дороге погибли 10 школьников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Кузнецова.

Министр напомнил, что обычно полиция сопровождает колонну из трех и более автобусов. Однако в связи с последними событиями и новогодними праздниками меры безопасности будут усилены. «Мы приняли решение совместно с ГИБДД о том, что каждый транспорт, даже единичный автобус, с детьми в этот период будет сопровождаться машинами ДПС», – заявил чиновник.

В целом, сегодня в области более 15 тыс. школьников, которых ежедневно перевозят около 500 машин. В 2016 году регион купил 79 новых автобусов, в следующем году планируется докупить еще 50. На эти цели в региональном бюджете заложено 100 млн рублей.

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