Южноуральские врачи следят за здоровьем участников чемпионата России по фигурному катанию

Сегодня стартовал чемпионат России по фигурному катанию, который собрал 90 лучших фигуристов России, соревнования продлятся до 25 декабря. Все это время участники и гости чемпионата будут под пристальным наблюдением южноуральских медиков, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Организовано дежурство скорой помощи в ледовой арене «Трактор» с 21 по 25 декабря для оказания экстренной медицинской помощи спортсменам. Помимо этого обеспечен выезд бригады неотложной медицинской помощи к месту проживания участников чемпионата. Врачи по спортивной медицине и травматологи также будут следить за здоровьем фигуристов. Во дворце спорта «Юность», где будут проходить тренировки спортсменов, организовано дежурство специалистов. Больницы города готовы к оказанию первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи участникам чемпионата. Бригадами скорой помощи обеспечено первоочередное обслуживание вызовов, поступающих с места проживания участников чемпионата и из дворца спорта «Юность».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-vrachi-sledyat-za-zdorovem-uchastnikov-chempionata-rossii-po-figurnomu-36261