Заключительный аккорд года в цикле «Музыкальные среды»

Подходит к концу календарный 2016 год, остаются буквально считанные дни до того момента, когда часы на главной башне страны – Спасской – пробьют 12, и этот год станет уже историей. В филармоническом цикле «Музыкальные среды» концерт, который состоится 21 декабря, последний в уходящем году, поэтому заключительный аккорд должен быть достойным и грандиозным, чтобы осталось ощущение приближающегося праздника, самого ожидаемого и радостного.

Главный герой предстоящей предновогодней встречи – неоднократно титулованный коллектив, лауреат многочисленных конкурсов – областных, всероссийских, Международных, а в ноябре 2016 года завоевавший Гран-При на XXII областном конкурсе-фестивале «Русский лад», оркестр русских народных инструментов Озерского государственного колледжа искусств.

Выступление оркестра – это всегда событие в культурной жизни не только нашего города, но и за его пределами, вызывающее у слушателей искреннее восхищение и восторженные отклики. Я уверена, не станет исключением и этот вечер, в программе которого прозвучат произведения разных жанров, направлений и стилей. Когда за дело берется Мастер – профессионал высокого класса, с экстраординарным дарованием, оказывается сделать возможным сделать убедительно и впечатляюще любую программу.

Лицом оркестра всегда является его руководитель, который определяет художественную и репертуарную стратегию. Руководитель оркестра колледжа – Наталья Комендровская – музыкант с неиссякаемой творческой энергией, кредо которой – поиск нового и создание оригинальных, «незаигранных» проектов программ. Репертуарный диапазон оркестра чрезвычайно разнообразен – от инструментальных миниатюр до произведений крупной формы.

В программе предстоящего концерта в исполнении оркестра мы услышим обработки русских народных мелодий, авторские произведений в народном стиле, произведения русской классики, популярную киномузыку и оригинальные композиции оркестрового джаза.

В концерте принимают участие хор колледжа (руководитель Татьяна Горячева) и солисты Светлана Лобода, Светлана Потапова, Ольга Праздникова и Евгений Гилев.

Музыковед Людмила Величко

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