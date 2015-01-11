Напомнили про бизнес

Прокуратурой Озерска была проведена проверка соблюдения Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части информирования бизнес-сообщества органами местного самоуправления. В результате выяснилось, что на официальном сайте Озерского городского округа отсутствует информация, связанная с информационной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сотрудники надзорного органа посчитали, что выявленный факт является нарушением права субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание информационной поддержки. Прокурор Озерска внес представление главе муниципалитета с требованием устранить нарушения действующего федерального законодательства. В результате вмешательства прокуратуры информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В настоящее время на официальном сайте Озерского городского округа доступа информация о работе Общественного координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства со ссылками http://www.ozerskadm.ru/OKS/oks_razv_biz.php на нормативную базу, а также подробное описание алгоритма взаимодействия предпринимательства с муниципалитетом на странице Управления экономики.

Озёрск.ру