» Они присягнули Родине

Что такое присяга никому объяснять не надо. Это понятие самоочевидное. По крайней мере, для тех, кто проходил срочную службу.

Сегодня в силу различных причин в ряды Российской армии попадают, действительно, избранные. Те, кто не мочится в постель, не является трансгендерным мутантом и не прячется от армии в первом попавшемся вузе.

Озерская дивизия пополнилась новыми бойцами. Вчерашние призывники перед лицом своих товарищей (а многие и в присутствии приехавших на это событие родителей) приняли Торжественную присягу.

Новых защитников Отечества напутствовал приглашенный на торжество командованием части настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска протоиерей Димитрий ШОРИН:

- Дорогие друзья, братья и сестры, уважаемые соотечественники! Прежде всего, хочу поздравить с днем принятия Торжественной присяги тех, кто с оружием в руках сегодня по нашей российской традиции возгласил эти торжественные и важные в жизни каждого мужчины слова.

Торжественная присяга имеет отношение не только к тому времени, когда мы с вами пребываем, отдавая долг Родине, в рядах Вооруженных Сил (или подразделений Министерства внутренних дел, как вы), но, прежде всего, эти слова распространяются на всю нашу жизнь.

Так было и во времена благоверного князя Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова; так было и в недалекие с исторической точки зрения времена Великой Отечественной войны, так есть и теперь.

Настала пора и вам засвидетельствовать священный долг своей жизнью, своим ратным отношением к тому делу, на которое вы сегодня поставляетесь, к которому вы призваны.

Очень важно, какие навыки мы с вами получим в армии, ведь именно их, наверное, и понесем в дальнейшую жизнь.

И поэтому мы, стоя плечом к плечу в рядах со своими сослуживцами, должны, прежде всего, обратить внимание на внутреннюю жизнь наших подразделений. Ничто неблаговидное, никакие гнилые слова не должны нас отлучать друг от друга.

Я желаю каждому из вас, чтобы вы в лице тех людей, с которыми стоите в строю, обрели не просто сослуживцев, а надежных товарищей. И по этому будут определять качество наших воинских подразделений, вашего коллектива.

Желаю всем благословенных успехов в грядущей службе, чтобы вы с такой же бодростью духа несли это служение, как сегодня принесли слова Торжественной присяги.

С Богом, дорогие мои!

С праздником!

Свое слово сказал и заместитель военного комиссара подполковник Андрей Юрьевич Мирошниченко

- Товарищи солдаты! Вы все призывались комиссариатами различных городов и районов. Поэтому перед вашими родными мы тоже частично несем ответственность. Разрешите в этот торжественный день поздравить вас и пожелать вернуться домой к своим родным и близким невредимыми, здоровыми, возмужавшими!

От лица старших товарищей бойцов приветствовал полковник запаса Владимир Петрович Новик, помощник командира Озерской дивизии по работе с ветеранами, который представляет Челябинскую региональную общественную организацию участников боевых действий «Родина» в Озерске:

- Товарищи солдаты! Уважаемые товарищи родители! Сегодняшний день будет записан яркой строкой в жизни ваших сыновей! Они стали настоящими воинами. Перед лицом своих товарищей и командиров, перед лицом родителей они приняли Торжественную присягу, в которой поклялись честно и добросовестно выполнять свой воинский долг.

Они пополнили ряды нашей славной дивизии, которая на протяжении долгих лет является лучшей в войсках национальной гвардии. И сегодня, подводя итоги уходящего г ода, мы отмечаем, что все военнослужащие выполняли свой воинский долг, как того требует военная присяга.

В преддверье нового года от совета ветеранов я горячо и сердечно поздравляю солдат с принятием военной Присяги, а вас, уважаемые родители, с наступающим Новым годом. Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, любви, уважения и счастья!

Нет никаких сомнений в том, что этот день «виновники торжества» запомнят на всю оставшуюся жизнь.

Александр Волынцев