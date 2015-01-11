В Озерске полицейский-Дед Мороз вышел на дорогу

23 декабря госавтоинспекторы города Озерска присоединились к всероссийской акции «Дед Мороз за безопасную дорогу!» и сменили форму на волшебный наряд.

В роли Деда Мороза выступил заместитель командира роты старший лейтенант полиции Виктор Кондратюк, а наряд Снегурочки на себя примерила инспектор по пропаганде старший лейтенант полиции Вероника Вавилова. Новогодние персонажи совместно с ведущими «Авторадио - Озерск» Владимиром Зыряновым и Игорем Притчиным напоминали пешеходам, водителям и их пассажирам о безопасном поведении при нахождении на проезжей части дороги в зимний период времени. Ведущие радиостанции для участников дорожного движения подготовили, предоставленные спонсорами, памятные сувениры.

Столь необычной акцией сотрудники ГИБДД решили не только поздравить участников дорожного движения с праздником, но и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения правил безопасности на дороге. Водители и пешеходы, в свою очередь, благодарили сказочных персонажей за поздравления и пожелания, обещали не нарушать Правила дорожного движения, быть дисциплинированными на дороге.

Пресс-служба УМВД