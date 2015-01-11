Старейший цветочный магазин Озерска ищет хозяина

В Озерске выставлено на продажу здание старейшего в городе цветочного магазина, расположенное на перекрестке улиц Блюхера и Колыванова. Цена продажи, указанная на интернет-сайте Avito, где размещено объявление, составляет 5,5 миллионов рублей. В контактах указана начальник юридического отдела муниципального Управления автотранспорта Анна Пластеева.

Напомним, в марте 2016 Собрание депутатов Озерского городского округа откликнулось на предложение директора тогдашнего директора УАТ и дало согласие на передачу старейшего цветочного магазина в аренду. Как сообщал Озёрск.ру сам Виталий Погорелов, перестав содержать пустующий магазин, УАТ планировало сэкономить до пяти миллионов рублей в год. Что касается перспектив реанимирования «Цветов», то потенциальных желающих участвовать в аукционе на аренду здания предостаточно, уверял весной уходящего года бывший директор.

Озёрск.ру