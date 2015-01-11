Суровая Снегурочка в снежном городке шокировала жителей Каслей

Жители Каслей (Челябинская область) считают, что Снегурочка в новогоднем ледовом городке больше похожа на Верку Сердючку, и жалуются на недостаток эстетики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жители Каслей, побывавшие накануне на открытии ледового городка, бурно обсуждают снежные фигуры в соцсетях. Больше всего людей удивила Снегурочка, которую они обозвали уже и «Снежной Бабой», и «Веркой Сердючкой», намекая на специфическое пристрастие автора к женским формам. «Если Снегурка – внучка Деда Мороза, кто тогда ее родители?» – вопрошают горожане. Они добавляют, что подобные фигуры пугают детей. Местные жители также рассказывают, что за работы по устройству снежного городка мэрия заплатила 300 тыс. рублей.

«300 тыс. – не такие уж и огромные деньги, НО... Меня всегда интересовал вопрос – почему в аукционной документации не прописывают требования, что человек, участвующий в торгах, должен обладать хоть каким-то художественным образованием? А то ограждение изо льда кривое, Елка – это отдельная тема, особенно ее украшение. Ну, и в довесок ко всему – устрашающего вида Дед Мороз со Снегуркой. Где эстетика-то? Где красота и волшебство новогодние?» – пишут горожане в группе «Подслушано Касли».

Напомним, накануне 2017 года жители ряда городов Челябинской области стали особенно бурно реагировать на несовершенство новогодних атрибутов. Первыми волну возмущения подняли жители Миньяра, добившиеся замены «лысой» елки. К ним присоединились копейчане, вынудившие чиновников сделать новогоднему дереву «наращивание». Затем волна докатилась до Златоуста. Горожанам стало принципиально важно, чтобы за немалые бюджетные деньги им обеспечивали достойную новогоднюю атмосферу.

Ольга Плеханова,

фото из группы «Подслушано Касли»

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