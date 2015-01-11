Суровая Снегурочка в снежном городке шокировала жителей Каслей

Жители Каслей (Челябинская область) считают, что Снегурочка в новогоднем ледовом городке больше похожа на Верку Сердючку, и жалуются на недостаток эстетики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Жители Каслей, побывавшие накануне на открытии ледового городка, бурно обсуждают снежные фигуры в соцсетях. Больше всего людей удивила Снегурочка, которую они обозвали уже и «Снежной Бабой», и «Веркой Сердючкой», намекая на специфическое пристрастие автора к женским формам. «Если Снегурка – внучка Деда Мороза, кто тогда ее родители?» – вопрошают горожане. Они добавляют, что подобные фигуры пугают детей. Местные жители также рассказывают, что за работы по устройству снежного городка мэрия заплатила 300 тыс. рублей.
«300 тыс. – не такие уж и огромные деньги, НО... Меня всегда интересовал вопрос – почему в аукционной документации не прописывают требования, что человек, участвующий в торгах, должен обладать хоть каким-то художественным образованием? А то ограждение изо льда кривое, Елка – это отдельная тема, особенно ее украшение. Ну, и в довесок ко всему – устрашающего вида Дед Мороз со Снегуркой. Где эстетика-то? Где красота и волшебство новогодние?» – пишут горожане в группе «Подслушано Касли».
Напомним, накануне 2017 года жители ряда городов Челябинской области стали особенно бурно реагировать на несовершенство новогодних атрибутов. Первыми волну возмущения подняли жители Миньяра, добившиеся замены «лысой» елки. К ним присоединились копейчане, вынудившие чиновников сделать новогоднему дереву «наращивание». Затем волна докатилась до Златоуста. Горожанам стало принципиально важно, чтобы за немалые бюджетные деньги им обеспечивали достойную новогоднюю атмосферу.