Печь и топливо

27 декабря на ПО «Маяк» состоялось сразу несколько событий, знаковых не только для предприятия, но и для атомной отрасли страны. В этот день на радиохимическом заводе ПО «Маяк» приступили к переработке отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000 и пустили в эксплуатацию на высокоактивных растворах новую печь остекловывания ЭП-500/5. В знаменательных событиях, помимо руководителей и специалистов ПО «Маяк», приняли участие вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Игорь Петров, руководитель Уральского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Анатолий Хомяков и начальник Озерского отдела инспекций этого управления Галина Медведева.

Программа работы на заводе РТ-1 ПО «Маяк» началась с посещения железнодорожного коридора отделения хранения цеха 5, где в этот день состоялись испытания транспортно-технологической схемы обращения с ТУК-141 – транспортно-упаковочным комплектом нового поколения, предназначенным для транспортирования отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000. По словам заместителя главного инженера радиохимического завода Павла Гусева, ТУК-141 разработан ОАО «Инженерный центр ядерных контейнеров», представляет собой металлическую конструкцию из высокопрочного чугуна общей массой 112 тонн и имеет твердую нейтронную защиту, обеспечивающую высокую степень ядерной и радиационной безопасности. Заказчик разработки ТУК – Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности.

Новый ТУК успешно прошел холодные испытания на «Маяке». Специалисты предприятия сняли наружную и внутреннюю крышки, выполнили все регламентные операции, необходимые при обращении с ТУК-141 при его разгрузке. В перспективе ТУК-141 будут использоваться для транспортирования топлива реакторов ВВЭР-1000 с российских и зарубежных АЭС на ПО «Маяк».

Работа продолжилась в отделении хранения завода РТ-1, где члены рабочей группы ознакомились с условиями хранения в бассейне-хранилище топлива реакторов ВВЭР-1000. В отделении подготовки изделий к резке цеха 5 члены делегации смогли понаблюдать, как производится отделение концевых деталей отработавшей тепловыделяющей сборки ВВЭР-1000. Впоследствии концевые элементы, как рассказал директор завода РТ-1 ПО «Маяк» Евгений Макаров, в качестве твердых радиоактивных отходов помещаются в специальные емкости на долговременное хранение, а активная часть сборки запускается в переработку. Рабочей группе продемонстрировали процесс измельчения сборки в агрегате резки, после которого топливо поступило в аппарат-растворитель.

«Первая партия ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 с Ростовской АЭС была доставлена на «Маяк» 16 декабря. Две тепловыделяющие сборки были переработаны 27 декабря. В начале 2017 года первая партия ОЯТ ВВЭР-1000 будет переработана полностью, – отметил заместитель генерального директора ПО «Маяк» по стратегическому развитию Дмитрий Колупаев. – Новые компетенции дают возможность ПО «Маяк» стать в ближайшей перспективе единственным в мире предприятием, которое может перерабатывать любые виды ОЯТ».

Следующим пунктом рабочей программы стало посещение центрального пульта управления электропечи ЭП-500/5, где состоялся пуск в эксплуатацию на высокоактивных растворах новой печи. До 2010 года в цехе 4 завода РТ-1 в эксплуатации находились четыре электропечи, которые перевели в безопасное состояние 640 млн кюри активности. Проектный срок работы новой печи составляет шесть лет. Остеклованные высокоактивные отходы будут разливать в специальные контейнеры, которые устанавливаются в пеналы. Пенал закрывается крышкой, герметизируется и затем с помощью системы «Скафандр» транспортируется в хранилище. Эксплуатация хранилища, специально расширенного в связи с вводом в работу ЭП-500/5, рассчитана на 50 лет. Запас по свободным ячейкам позволяет «маяковцам» спокойно работать даже с перекрытием проектного срока работы ЭП-500/5.

На кнопку «Пуск», дав старт работе новой электропечи, нажал генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. По его словам, начало работы печи является важнейшим этапом развития системы обращения с радиоактивными отходами на «Маяке». «Я высоко оцениваю потенциал и перспективы развития радиохимического завода и в части обеспечения экологической безопасности при обращении с радиоактивными отходами, и в части возможностей по переработке отработавшего ядерного топлива. Одна из стратегических целей РТ-1 – повышение экономической эффективности переработки ОЯТ. В этом году было переработано более 300 тонн топлива и рециклируемых ядерных материалов, однако в настоящее время мощности предприятия позволяют перерабатывать до 400 тонн в год. Сегодняшние события – это действительно исторические события, являющиеся достижениями коллектива «Маяка». И этим по праву надо гордиться!»

Вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Игорь Петров впервые посетил «Маяк» и был впечатлен техническими решениями, предложенными и внедренными специалистами предприятия. «Рано или поздно топливо прекращает свою жизнь, и мало сделать топливо – надо его еще безопасно утилизировать. В ходе этого визита я убедился, что «Маяк» – это уникальное производство, а у специалистов предприятия есть важная отличительная черта: они проблемы сегодняшнего дня решают сегодня, не оставляя их будущим поколениям, и это похвально», – добавил Игорь Петров.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»