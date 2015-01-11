Автовладельцы разработали план борьбы с ростом цен на бензин

Автовладельцам России предложили бороться с ростом цен на бензин без акций протеста, игнорируя по очереди АЗС трех нефтяных гигантов. Акцию предлагают начать с 1 марта с заправок «ЛУКОЙЛа», через три месяца переключиться на «Газпром», а с 1 сентября – «Роснефть». Идею распространяют через соцсети и мессенджеры.

– Цены на топливо стремительно растут, еще немного, и мы увидим 50-60 рублей за литр, а может быть, и больше, – говорится в сообщении. – В Европе водители пытались бороться с ценами акцией «Не покупай топливо один день», которая прошла несколько месяцев назад. Производители топлива лишь посмеялись над этим, понимая, что долго продолжаться это не может: последствия для автовладельцев окажутся более пагубными, чем для них. Но на основе этой акции возникла идея новой, куда более эффективной: в течение двух месяцев не покупать бензин и дизельное топливо на заправке крупнейшего поставщика региона, например «ЛУКОЙЛа», «Роснефти» или «Газпрома». Если топливо не будут покупать долгий период, продавец будет вынужден снижать цены. Для достижения эффекта нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов.

Чтобы автовладельцы не испытали неудобств, нефтяных гигантов предложено игнорировать по очереди, по три месяца каждого. Авторы идеи предлагают отправить это сообщение 30 знакомым.

– Если каждый из них перешлёт его хотя бы следующим 10, то уже на шестом кругу это сообщение достигнет трех млн людей, – уверяют в сообщении. – В народе есть сила, под которой сломается любая большая корпорация и даже система! Пусть сетевой маркетинг наконец-то заработает на пользу всем!

Сайт 74.ru запросил комментарии в компаниях «ЛУКОЙЛ», «Газпром» и «Роснефть», но на момент выхода новости ответы еще не получил.

Как сообщал 74.ru, за неделю перед Новым годом компании «Газпромнефть-Урал», «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и «Башнефть-Розница» подняли цены на бензин на 10-30 и дизтопливо на 60 копеек . По данным Челябинского УФАС России, литр АИ-80 компания «Регион» продает за 32,1 рубля, «Башнефть» – за 32,4 рубля. Бензин марки АИ-92 стоит на заправках «Башнефти» и «Региона» – 33,1 рубля, «Газпромнефти» – 33,2 рубля, «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» – 34,3 рубля. Бензин АИ-95 на заправках «Региона» и «Башнефти» стоит 36,6 рубля, «Газпромнефти» – 36,5 рубля, компания «ЛУКОЙЛ» продает его по 37,55 рубля.

Цены на дизтопливо следующие: «Регион» и «Башнефть» реализуют его по 37,2 рубля за литр, «Газпромнефть» – по 37,3 рубля, «ЛУКОЙЛ» – по 38,28 рубля.

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