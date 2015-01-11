Что есть Форекс – миф или реальность?

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Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

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Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

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О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

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Что есть Форекс – миф или реальность?

Граждане России, заставшие времена СССР, обладают одной весьма выраженной чертой, которая сильно отличает их от тех же европейцев. Черта эта – недоверие. Естественно, появилась она не просто так. Сейчас любое коммерческое предложение встречается многими в штыки, в памяти сразу же всплывают многочисленные случаи мошенничества, которые уже присутствовали в истории нашей страны. Поэтому и Форекс для многих кажется очередным сомнительным мероприятием. Но так ли это и стоит ли действительно столь скептически относиться к такому занятию, как торговля валютой?

Недоверие к Форексу объясняется частыми случаями обмана, которому подвергалось население нашей страны. Финансовые пирамиды, обанкротившиеся банки, огромная инфляция, в конечном счете, подорвала всякое доверие к деньгам. Поэтому и такая новая возможность, как выход на мировой валютный рынок через Интернет, встретила у россиян поначалу недоверие. Вдобавок и уже знакомые обещания баснословной прибыли со стороны дилинговых центров подтверждали подозрения и вызывали ассоциации с мошенничеством.

Но постепенно уровень финансовой грамотности населения начал расти, стала появляться специализированная литература, в подробностях описывавшая устройство рынка Форекс и порядок работы на нем. Доверие к валютному рынку повышалось, появились первые игроки, которые смогли многократно увеличить свой стартовый капитал. Вскоре они оставили в конечном итоге основную работу и на профессиональном уровне занялись трейдингом.

Для многих игроков торговля переросла из разряда хобби в прибыльный бизнес. Некоторые скопили достаточно опыта для написания собственных книг с представленными в них советами следующим поколениям трейдеров. Однако удача действительно была на стороне далеко не всех участников торговли. Статистика показывает, что свой первый депозит потеряли порядка 95% новичков. И многие из них остались с уверенностью, что Форекс – это обман, где невозможно заработать простому человеку. Не все могли откровенно признаться, что причина произошедшей неудачи кроется в их самих. Гораздо проще переложить ответственность на мошенников, «недобросовестного» брокера или еще какие-нибудь причины.

При этом трейдеры, убежденные в недобросовестности рынка, начали стремительно формировать в этом духе общественное мнение, дополняя многочисленные форумы и паблики примерами неудачной торговли. Начали появляться сравнения с казино, приводились примеры из учебников по теории вероятности и иные объяснения, почему на Форексе невозможно получать стабильный доход на протяжении длительного времени. Как правило, такие трейдеры, которые громче других кричат об обмане на Форексе, далеки от статистических и математических основ, однако собственные неудачи они описывают с привлечением всех возможных ситуаций.

В то же время, статистика действительно неумолима и число потерявших деньги трейдеров остается достаточно большим. Но не все понимают, что для достижения успеха недостаточно форекс скачать бесплатно и в хаотическом порядке совершать валютные операции. На рынке работают свои законы, которые необходимо знать для прибыльной работы. В частности, трейдеру придется освоить как минимум фундаментальный и технический анализ, если он планирует успешно прогнозировать дальнейшее направление тренда.

Но многие новички, увидев рекламу и сказочные обещания, тут же бегут регистрировать счет в дилинговом центре, забывая, что не имеют даже базовых познаний в этой сфере. Неудивительно, что вскоре они получают негативный опыт в торговле и убеждение совсем неверного плана. Мало кто из них понимает, что для начала стоило хотя бы пройти краткое обучение, чтобы хоть немного понять принципы работы финансового рынка.

Что такое Форекс – миф или реальность, решать вам. Каждый человек делает в жизни выводы, исходя из личного опыта, но если вы еще не начинали торговлю, настоятельно советуем вам пройти курс обучения, попрактиковаться на демонстрационном счете и только после этого приступать к работе с реальными деньгами. Потратив некоторое время на обучение, у вас однозначно поменяется представление о Форексе и появится более широкое представление о валютном рынке для того, чтобы сделать объективный вывод.

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