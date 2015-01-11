Что есть Форекс – миф или реальность?

Граждане России, заставшие времена СССР, обладают одной весьма выраженной чертой, которая сильно отличает их от тех же европейцев. Черта эта – недоверие. Естественно, появилась она не просто так. Сейчас любое коммерческое предложение встречается многими в штыки, в памяти сразу же всплывают многочисленные случаи мошенничества, которые уже присутствовали в истории нашей страны. Поэтому и Форекс для многих кажется очередным сомнительным мероприятием. Но так ли это и стоит ли действительно столь скептически относиться к такому занятию, как торговля валютой?

Недоверие к Форексу объясняется частыми случаями обмана, которому подвергалось население нашей страны. Финансовые пирамиды, обанкротившиеся банки, огромная инфляция, в конечном счете, подорвала всякое доверие к деньгам. Поэтому и такая новая возможность, как выход на мировой валютный рынок через Интернет, встретила у россиян поначалу недоверие. Вдобавок и уже знакомые обещания баснословной прибыли со стороны дилинговых центров подтверждали подозрения и вызывали ассоциации с мошенничеством.

Но постепенно уровень финансовой грамотности населения начал расти, стала появляться специализированная литература, в подробностях описывавшая устройство рынка Форекс и порядок работы на нем. Доверие к валютному рынку повышалось, появились первые игроки, которые смогли многократно увеличить свой стартовый капитал. Вскоре они оставили в конечном итоге основную работу и на профессиональном уровне занялись трейдингом.

Для многих игроков торговля переросла из разряда хобби в прибыльный бизнес. Некоторые скопили достаточно опыта для написания собственных книг с представленными в них советами следующим поколениям трейдеров. Однако удача действительно была на стороне далеко не всех участников торговли. Статистика показывает, что свой первый депозит потеряли порядка 95% новичков. И многие из них остались с уверенностью, что Форекс – это обман, где невозможно заработать простому человеку. Не все могли откровенно признаться, что причина произошедшей неудачи кроется в их самих. Гораздо проще переложить ответственность на мошенников, «недобросовестного» брокера или еще какие-нибудь причины.

При этом трейдеры, убежденные в недобросовестности рынка, начали стремительно формировать в этом духе общественное мнение, дополняя многочисленные форумы и паблики примерами неудачной торговли. Начали появляться сравнения с казино, приводились примеры из учебников по теории вероятности и иные объяснения, почему на Форексе невозможно получать стабильный доход на протяжении длительного времени. Как правило, такие трейдеры, которые громче других кричат об обмане на Форексе, далеки от статистических и математических основ, однако собственные неудачи они описывают с привлечением всех возможных ситуаций.

В то же время, статистика действительно неумолима и число потерявших деньги трейдеров остается достаточно большим. Но не все понимают, что для достижения успеха недостаточно форекс скачать бесплатно и в хаотическом порядке совершать валютные операции. На рынке работают свои законы, которые необходимо знать для прибыльной работы. В частности, трейдеру придется освоить как минимум фундаментальный и технический анализ, если он планирует успешно прогнозировать дальнейшее направление тренда.

Но многие новички, увидев рекламу и сказочные обещания, тут же бегут регистрировать счет в дилинговом центре, забывая, что не имеют даже базовых познаний в этой сфере. Неудивительно, что вскоре они получают негативный опыт в торговле и убеждение совсем неверного плана. Мало кто из них понимает, что для начала стоило хотя бы пройти краткое обучение, чтобы хоть немного понять принципы работы финансового рынка.

Что такое Форекс – миф или реальность, решать вам. Каждый человек делает в жизни выводы, исходя из личного опыта, но если вы еще не начинали торговлю, настоятельно советуем вам пройти курс обучения, попрактиковаться на демонстрационном счете и только после этого приступать к работе с реальными деньгами. Потратив некоторое время на обучение, у вас однозначно поменяется представление о Форексе и появится более широкое представление о валютном рынке для того, чтобы сделать объективный вывод.