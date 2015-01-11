МФК «Гранит» провел очередные три игры

С 13 по 15 января в Ревде МФК "Гранит" (Озерск) провел очередные три игры в рамках третьего тура Первенства России среди команд 1-й Лиги зоны "Урал-Зап.Сибирь", дивизион "Центр". В первый день наша команда уступила самарскому "Газпрому" 1:6 (мяч забил Виктор Осокин), во второй день нанесла поражение команде "Титан" (Верх.Салда) 10:5 (мячизабили - Е.Сиякаев-4, В.Осокин-4, А.Захаров, Д.Беляков) и в третий игровой день уступили нашим постоянным соперникам "Авто" (Качканар) 6:8 (А.Захаров-2, С.Игонин, Д.Беляков, Е.Сиякаев, В.Овчинников). Послетретьего тура команда набирает 12 очков и занимает 9 место в турнирной таблице первенства.

Четвертый тур пройдет с 3 по 5 февраля в городе Березовский. На своем паркете "Гранит" сыграет в рамках заключительного тура с 24 по 26 марта.

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

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