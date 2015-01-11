И снова корейцы

Да-да, и снова вкусовой удар от корейцев Средней Азии из незатейливых, буквально растущих под ногами овощей. Они под умелыми руками превращаются в нечто взрывоопасное и ужасно притягательное. Сегодня на столе корейский салат из свежих огурцов.

И все что для него надо, это:

3-4 средних огурчика

2-4 зубчика чеснока (кому сколько, на выбор)

пара чайных ложек кунжута

красный молотый перец и черный молотый перец по вкусу

соль ½ чайной ложки

растительное масло ~80 г.

И поехали. Огурчики режем тоненькими кружочками или полукружочками.

Солим.

Сверху кладем пропущенный через чеснокодавилку или мелко порубленный чеснок.

Теперь красный и черный перец. Тут уж на собственный вкус. Но корейцы не жалеют.

Еще выше пару чайных ложек кунжута.

А теперь главная фишка, которая делает этот салат мягким и крайне приятным для осязания. Очень хорошо разогреваем сковороду, вливаем в нее масло и раскаляем его до дыма. А теперь выливаем масло на огурцы, затем перемешиваем и - в холодильник. Лучше, конечно, плотно закрыть крышкой, чтобы не пропахло чесноком содержимое холодильника. И все, ждем.

А почему ждем? Потому что этот салат нужно кушать холодным, когда масло, ставшее уже чесночным, пропитает все вокруг. Приятного аппетита!