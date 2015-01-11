И снова корейцы

Да-да, и снова вкусовой удар от корейцев Средней Азии из незатейливых, буквально растущих под ногами овощей. Они под умелыми руками превращаются в нечто взрывоопасное и ужасно притягательное. Сегодня на столе корейский салат из свежих огурцов.
И все что для него надо, это:
3-4 средних огурчика
2-4 зубчика чеснока (кому сколько, на выбор)
пара чайных ложек кунжута
красный молотый перец и черный молотый перец по вкусу
соль ½ чайной ложки
растительное масло ~80 г.
И поехали. Огурчики режем тоненькими кружочками или полукружочками.
Солим.
Сверху кладем пропущенный через чеснокодавилку или мелко порубленный чеснок.
Теперь красный и черный перец. Тут уж на собственный вкус. Но корейцы не жалеют.
Еще выше пару чайных ложек кунжута.
А теперь главная фишка, которая делает этот салат мягким и крайне приятным для осязания. Очень хорошо разогреваем сковороду, вливаем в нее масло и раскаляем его до дыма. А теперь выливаем масло на огурцы, затем перемешиваем и - в холодильник. Лучше, конечно, плотно закрыть крышкой, чтобы не пропахло чесноком содержимое холодильника. И все, ждем.
А почему ждем? Потому что этот салат нужно кушать холодным, когда масло, ставшее уже чесночным, пропитает все вокруг. Приятного аппетита!