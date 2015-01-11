Команда ОГО по боксу снова с медалями

С 21 по 22 января 2017 г в Кыштыме проходил XIII традиционный открытый турнир по боксу памяти В.И.Перевощикова.

В турнире приняли участие более 100 человек из Челябинской и Курганской областей. Самыми многочисленными командами были команды города Кыштыма и Озёрского городского округа, по 25 спортсменов. В менее многочисленном составе прибыла команда из Копейска – 23 человека.

Судьи от ОГО: Жило Валерий, Жило Геннадий, Кравчук Антон, Багаутдинов Сами, Шепелев Дмитрий. Самым лучшим судьёй на данном турнире был признан судья из Озёрска Багаутдинов Сами, который был награждён кубком.

Команда г. Озёрска:

1 место – Клюева Мария, Медведев Даниил, Горбунов Данил, Сурин Степан, Соха Павел, Гайсин Максим, Ларионов Никита.

2 место – Мухаметшин Роберт, Шепелев Артём, Никулин Леонид, Коротков Виталий.

Тренеры Никулин Д.С., Кравчук А.В., Жигмонт А.В.

Команда п. Новогорный

1 место – Стрижов Дмитрий, Шайхисламов Роман.

2 место – Катков Роман, Ахмадеева Алина.

Тренер Галицков Б.Н.

Команда п. Метлино

1 место – Кусарбаев Денис, Кадыров Данил.

2 место – Егашин Ралив, Халикова Эльнара, Халиков Валерий.

Тренеры Белов Н.В., Газизов В.Г.

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