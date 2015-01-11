Озёрские спасатели вытащили щенка из-под бетонной плиты

27 января 2017 (пятница) в 14.28 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа позвонила заведующая физлечебницей (ул. Набережная) и пожаловалась, что в здании лечебницы сильно пахнет бензином, сотрудники не могут определить источник.

На место вызова выехала дежурная смена спасателей. В 15.03 была определена причина запаха: рядом с физлечебницей велись работы по нанесению изоляции на трубопровод праймером.

28 января 2017(суббота) в 11.17 по линии 112 к спасателям обратился озерчанин с просьбой достать щенка из-под бетонной плиты (15 микрорайон, район АЗС «АГАТ»). В 12.12 силами дежурной смены спасателей щенка вызволили из бетонного плена и передали хозяину.

29 января 2017 (воскресенье) в 15.32 в службу спасения позвонил дежурный УВД с просьбой оказать содействие во вскрытии квартиры по ул. Ленинградская. В 16.17 спасатели проникли в квартиру через окно. В квартире обнаружили безжизненное тело пожилого озерчанина. Тело передали представителям УВД. Причина смерти устанавливается.

Елена Коробова, инструктор ГО