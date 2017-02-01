У озерчанки кибер-мошенник похитил 104 тысячи рублей

В озерскую полицию обратилась местная жительница, 1954 года рождения, с заявлением по факту мошенничества.

29 декабря 2016 года женщина в сети Интернет с помощью программы «Скайп» общалась со своей знакомой. В это время от ее другой подруги поступило сообщение (текст сообщения сохранен в оригинале):

«Если вы хоть раз теряли деньги на просторах интернета, то есть шанс до Нового Года вернуть часть средств.

А именно вы можете получить до 45 % от суммы потери.

Если вам это интересно, то обратитесь к моему специалисту, он помогает людям (оплата только после результата).

Лично он мне помог вернуть деньги из проекта, который закрылся 4 месяца назад, мне вернулось 350 долларов!

Поможет вам Александр Руденко, он из города Самара. Логин скайпа alexrud1».

Женщина в «Скайпе» попыталась узнать у знакомой, от которой пришло данное сообщение, действительно это она либо от ее имени пишут мошенники. Однако в ответ она получило еще несколько схожих сообщений.

Потерпевшая все же решила связаться с данным человеком, ранее она вкладывалась в некоторые проекты в сети Интернет, однако, прибыль так и не получила. Ей ответил мужчина, который сообщил, что для возврата денежных средств ей необходимо подключить свою банковскую карту к «Интернет-банку».

После того, когда она подключила свою карту с помощью банкомата к данной услуге, мошенник, общаясь с ней с помощью программы «Скайп», попросил ее на рабочем столе открыть текстовый документ и ввести в него данные своей карты и пароль к ней. В этот момент аферист видел все, что происходило на рабочем столе потерпевшей, и узнал все данные ее карты.

Во время общения со злоумышленником на сотовый телефон пенсионерки стали приходить СМС-сообщения о снятии денег с ее карты. На вопрос мужчине, куда переводятся ее деньги, аферист прекратил с ней разговор и вышел из сети Интернет.

Таким образом, со счета пенсионерки преступник похитил деньги в сумме 104 тысяч рублей.

По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане, во избежание подобных случаев, ни в коем случае не соглашайтесь на предложения от имени кого-либо, даже если это ваши знакомые или родственники, о возможном возврате каких-либо средств! Мошенники могут взломать учетную запись ваших близких и от их имени присылать сообщения!

Ни в коем случае не переводите никакие деньги, ни под каким предлогом на какие-либо счета! Не сообщайте данные своих карт, пароли к ним, иные свои персональные данные!

Обязательно объясните своим пожилым родственникам и знакомым, как действовать в таких ситуациях!

Будьте бдительны и внимательны!

Заместитель начальника

следственного отдела УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Денис Давыдов