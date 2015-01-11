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| Новости » Экономика

Разговор по общедомовой нужде (еще не конец)

Напомним, что до 1 июня 2017 года органы государственной власти субъектов РФ должны утвердить нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях ОДН. До этого момента длится переходный период, в течение которого плата за ОДН взимается по ранее утверждённым тарифам, вне зависимости, есть ли в многоквартирном доме общие приборы учета или их нет.

Самое интересное, что авторы этого нововведения представляют его публике как благодеяние. По телевидению прошел ряд сюжетов о гражданах, получавших в прошлом астрономические счета за общедомовое потребление, но теперь освобожденных от этой кабалы. Логика законодателей состоит в том, что утвержденный норматив позволяет по самому-самому минимуму исполнять управляющей компании свои обязанности по содержанию общего имущества дома. «Норматив ввели специально, чтобы управляющие компании больше не могли любые расхождения с показателями скидывать на собственника. С 1 января 2017 года жильцы будут оплачивать исключительно столько, сколько необходимо для обслуживания их дома и больше не придется переплачивать за то, что потребил сосед или вытекло из трубы», - уверяет нас газета «Аргументы и факты».

Но так должно быть в идеале и, может быть, случится с 1 июня, а пока положение с уже действующими нормативами далека от идеальной.

Поговорим о нормативах подробнее.

Норматив потребления электроэнергии на ОДН установлен приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/1. Если коротко, то в домах без лифта он составляет 2,4 кВт*ч на кв. метр, в домах с лифтом – 5,65 кВт*ч на кв. метр общей площади. В тот же день приказом № 64/2 Министерство тарифного регулирования утвердило нормативы по холодному и горячему водоснабжению на цели ОДН. Здесь дифференциация более сложная:

Разговор по общедомовой нужде (еще не конец)

Первый вопрос: что такое «общая площадь»? Понятно, что это помещения, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома. К сожалению, разные нормативные акты дают неодинаковый перечень этого имущества. В частности, для расчета ОДН по электроэнергии требуется учесть площадь подвалов и чердаков, а для расчета ОДН по воде эти помещения не учитываются.

Министерство тарифного регулирования Челябинской области рекомендует применять единый подход и считать ОДН с одного и того же набора общих помещений, подчеркивая, что в 2015 году «определение нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды производилось на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах, в которых отсутствовали в составе общего имущества в многоквартирном доме чердачные и подвальные помещения». По имеющейся у ozersk.ru информации все управляющие компании Озерского городского округа, прислушавшись к рекомендациям министерства, в течение переходного периода будут вести расчет платы за ОДН без учета площади чердачных и подвальных помещений.

Второй вопрос: действующие в Челябинской области нормативы отнюдь не маленькие, и граждане, платившие ранее по показаниям общедомовых счетчиков, в январских квитанциях увидели существенный рост суммы платежа. Остается надеяться, что, во-первых, в скором будущем область пересмотрит норматив, и, во-вторых, исключение из расчета чердаков и подвалов скорректирует сумму платежа в меньшую сторону.

Третий вопрос: озерские управляющие компании выработали общий подход, но будут ли одинаковыми платежи у жителей разных домов? При расчете платы за ОДН управляющая компания и/или жильцы дома должны взять утверждённый норматив, умножить на тариф, утвержденный тем же Министерством тарифного регулирования, умножить на площадь общего имущества (есть в техническом паспорте дома) и уже потом полученное значение поделить на общую площадь квартир (есть в том же паспорте). В итоге получится сумма платы с одного квадратного метра.

Естественно, в разных домах суммы будут неодинаковы, потому что каждый дом индивидуален, имеет разную площадь, в том числе площадь общего имущества. Возьмем, например, два рядом стоящих дома: Блюхера 5 и Блюхера 7. В первом доме плата за ОДН по горячей воде составит 70 коп. с кв. метра общей площади квартиры, во втором – всего 53 коп. с кв. метра.

И это является еще одним аргументом в пользу проведения общих собраний собственников жилья сразу же после утверждения новых нормативов. Именно так и только так возможно установить справедливую плату за потребление коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Никто кроме нас, так сказать «в среднем для всех», эту плату не определит.

Озёрск.ру

Ключевые теги: общедомовые нужды.

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Комментарии (3)

Гость,

Говоря о «о чисто техническом перераспределении» Минстрой не учитывает имеющиеся кое-где у нас порой особенности взаимоотношений собственников жилья, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций (РСО).
В частности, в Озерске таких особенностей две.
Во-первых, большинство жителей оплачивает коммунальные услуги напрямую ММПКХ. В расчетах жильцов с управляющими компаниями плата за ОДН не присутствует ни как коммунальная, ни как жилищная услуга. Соответственно, переложив обязанность расчета с РСО за ОДН с собственников на управляющие компании, законодатель должен был прописать новую схему отношений собственников с РСО. Ведь, по логике, если раньше граждане платили за все ресурсы, в т.ч. за ОДН (платили ли? Еще надо бы разобраться…), в РСО, а теперь за то же самое платят управляющей компании, то платеж в РСО должен снизиться на эту сумму. Произошло ли это по факту?
Во-вторых, часть многоквартирных домов имеет общедомовые приборы учета, и до 01.01.2017 жители этих домов платили за ОДН по фактическому потреблению. С 01.01.2017 года, в соответствии с нормой ЖК РФ, в течение переходного периода плата за ОДН рассчитывается исходя из норматива, установленного Министерством тарифного регулирования Челябинской области. Суммы в январских квитанциях показали, что нормативно рассчитанные затраты оказались выше фактических. Сейчас управляющие компании скорректируют расчет, исключив площади чердаков и подвалов. Посмотрим, что покажет эта корректировка.
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Гость,

идиотизм и клептомания нашей власти зашкаливает.
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Гость,

А Управляющая компания ДЕЗ почему то взяла и включила в подвалы в площадь общего имущества. Кто это должен контролировать или у нас кто на что горазд. а кроме этого, насколько я понимаю, поменять мы ничего не можем ни нормативы ни тарифы.
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