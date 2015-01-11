» Разговор по общедомовой нужде (еще не конец)

Напомним, что до 1 июня 2017 года органы государственной власти субъектов РФ должны утвердить нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях ОДН. До этого момента длится переходный период, в течение которого плата за ОДН взимается по ранее утверждённым тарифам, вне зависимости, есть ли в многоквартирном доме общие приборы учета или их нет.

Самое интересное, что авторы этого нововведения представляют его публике как благодеяние. По телевидению прошел ряд сюжетов о гражданах, получавших в прошлом астрономические счета за общедомовое потребление, но теперь освобожденных от этой кабалы. Логика законодателей состоит в том, что утвержденный норматив позволяет по самому-самому минимуму исполнять управляющей компании свои обязанности по содержанию общего имущества дома. «Норматив ввели специально, чтобы управляющие компании больше не могли любые расхождения с показателями скидывать на собственника. С 1 января 2017 года жильцы будут оплачивать исключительно столько, сколько необходимо для обслуживания их дома и больше не придется переплачивать за то, что потребил сосед или вытекло из трубы», - уверяет нас газета «Аргументы и факты».

Но так должно быть в идеале и, может быть, случится с 1 июня, а пока положение с уже действующими нормативами далека от идеальной.

Поговорим о нормативах подробнее.

Норматив потребления электроэнергии на ОДН установлен приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/1. Если коротко, то в домах без лифта он составляет 2,4 кВт*ч на кв. метр, в домах с лифтом – 5,65 кВт*ч на кв. метр общей площади. В тот же день приказом № 64/2 Министерство тарифного регулирования утвердило нормативы по холодному и горячему водоснабжению на цели ОДН. Здесь дифференциация более сложная:

Первый вопрос: что такое «общая площадь»? Понятно, что это помещения, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома. К сожалению, разные нормативные акты дают неодинаковый перечень этого имущества. В частности, для расчета ОДН по электроэнергии требуется учесть площадь подвалов и чердаков, а для расчета ОДН по воде эти помещения не учитываются.

Министерство тарифного регулирования Челябинской области рекомендует применять единый подход и считать ОДН с одного и того же набора общих помещений, подчеркивая, что в 2015 году «определение нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды производилось на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах, в которых отсутствовали в составе общего имущества в многоквартирном доме чердачные и подвальные помещения». По имеющейся у ozersk.ru информации все управляющие компании Озерского городского округа, прислушавшись к рекомендациям министерства, в течение переходного периода будут вести расчет платы за ОДН без учета площади чердачных и подвальных помещений.

Второй вопрос: действующие в Челябинской области нормативы отнюдь не маленькие, и граждане, платившие ранее по показаниям общедомовых счетчиков, в январских квитанциях увидели существенный рост суммы платежа. Остается надеяться, что, во-первых, в скором будущем область пересмотрит норматив, и, во-вторых, исключение из расчета чердаков и подвалов скорректирует сумму платежа в меньшую сторону.

Третий вопрос: озерские управляющие компании выработали общий подход, но будут ли одинаковыми платежи у жителей разных домов? При расчете платы за ОДН управляющая компания и/или жильцы дома должны взять утверждённый норматив, умножить на тариф, утвержденный тем же Министерством тарифного регулирования, умножить на площадь общего имущества (есть в техническом паспорте дома) и уже потом полученное значение поделить на общую площадь квартир (есть в том же паспорте). В итоге получится сумма платы с одного квадратного метра.

Естественно, в разных домах суммы будут неодинаковы, потому что каждый дом индивидуален, имеет разную площадь, в том числе площадь общего имущества. Возьмем, например, два рядом стоящих дома: Блюхера 5 и Блюхера 7. В первом доме плата за ОДН по горячей воде составит 70 коп. с кв. метра общей площади квартиры, во втором – всего 53 коп. с кв. метра.

И это является еще одним аргументом в пользу проведения общих собраний собственников жилья сразу же после утверждения новых нормативов. Именно так и только так возможно установить справедливую плату за потребление коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Никто кроме нас, так сказать «в среднем для всех», эту плату не определит.

Озёрск.ру