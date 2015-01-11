За вклад в укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание

3 февраля в актовом зале администрации состоялось вручение памятных медалей, посвящённых 90-летию со дня образования Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России».

ДОСААФ России сегодня является связующим звеном между армией и обществом, играет важную роль в создании качественно новой системы допризывной подготовки молодежи, включающей в себя современные формы военно-патриотического воспитания, развитие военно-прикладных, авиационных и технических видов спорта.

Встреча была организована при участии председателя озерского отделения ДОСААФ Антона Чучалина. Торжественное награждение провёл Сергей Седнев, член Совета регионального отделения ДОСААФ России Челябинской области. Он поблагодарил главу округа Олега Костикова и главу администрации Евгения Щербакова за сотрудничество и взаимодействие, значительный вклад в решение задач по патриотическому воспитанию молодёжи. Сергей Седнев вручил главам почётные грамоты и медали.

За большой вклад в реализацию государственных задач, поставленных пред ДОСААФ России, юбилейными наградами были отмечены заместитель директора ОТИ НИЯУ МИФИ Владимир Порошин, помощник командира озерской дивизии войск Национальной гвардии РФ по работе с ветеранами Владимир Новик, директор автокурсов озерского отделения ДОСААФ Арнольд Хасанов, директор лицея №39 Сергей Войтко.

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