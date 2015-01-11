«Как на острове Буяне Масленицу отмечали…»

Парк Культуры и Отдыха приглашает 26 февраля в 12:00 на народное гуляние ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!
В программе: веселые песни и пляски, конкурсы и игры, призы и подарки, блины и шашлыки!
Открывают праздник «МОЛОДЕЦКИЕ СТАРТЫ»: молодежь соревнуется, остальные любуются!
БОГАТЫРСКАЯ поляна ждет добрых молодцев на силовые и потешные состязания.
ДЕТСКАЯ поляна малышам и взрослым готовит веселые эстафеты и забавы.
Выставка-ярмарка «УРАЛ – УМЕЛЬЦЕВ КРАЙ» ждет ценителей прикладного творчества областных и городских мастеров и мастериц.
Фотозона «Масленичная КАДРиль» объявляет конкурс «Масленичные КАДРЫ». Победителям – ценный приз! (условия на сайте http://park-ozersk.ru)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ площадка встречает всех посетителей парка звонкими песнями, зажигательными танцами, играми и конкурсами.
http://www.ozerskadm.ru
Ключевые теги: масленица.
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