«Как на острове Буяне Масленицу отмечали…»

Парк Культуры и Отдыха приглашает 26 февраля в 12:00 на народное гуляние ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!

В программе: веселые песни и пляски, конкурсы и игры, призы и подарки, блины и шашлыки!

Открывают праздник «МОЛОДЕЦКИЕ СТАРТЫ»: молодежь соревнуется, остальные любуются!

БОГАТЫРСКАЯ поляна ждет добрых молодцев на силовые и потешные состязания.

ДЕТСКАЯ поляна малышам и взрослым готовит веселые эстафеты и забавы.

Выставка-ярмарка «УРАЛ – УМЕЛЬЦЕВ КРАЙ» ждет ценителей прикладного творчества областных и городских мастеров и мастериц.

Фотозона «Масленичная КАДРиль» объявляет конкурс «Масленичные КАДРЫ». Победителям – ценный приз! (условия на сайте http://park-ozersk.ru)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ площадка встречает всех посетителей парка звонкими песнями, зажигательными танцами, играми и конкурсами.

http://www.ozerskadm.ru