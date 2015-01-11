Интервью с начальником Управления экономики Александром Жмайло

22 февраля, в 12:00, в студии сайта Озёрск.ру и канала УКС-ТВ - начальник Управления экономики администрации ОГО Жмайло Александр Иванович.
В прямом эфире на сайте ozersk.ru планируется обсудить:
- деятельность МУПов в условиях кризиса;
- цены, регулируемые администрацией, в т.ч. в жилищной сфере,
- работу по поддержке малого и среднего предпринимательства.
По традиции Александру Ивановичу будут заданы все вопросы поступившие заранее от читателей и зрителей.
Редакция ждет Ваши вопросы в комментариях на сайте www.ozersk.ru, на странице - https://vk.com/zhmailo_online или по почте [email protected]
Зрители канала УКС-ТВ смогут посмотреть интервью в записи с 23-го февраля по 5-ое марта.
Ключевые теги: интервью.
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