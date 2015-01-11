8 апреля в Центральной городской библиотеке состоится «Тотальный диктант» – 2017.

Стала известна дата проведения международной образовательной акции «Тотальный диктант». На ежегодной конференции организаторов и экспертов «Тотального диктанта», которая прошла в начале февраля нынешнего года в Новосибирске, руководитель проекта Ольга Ребковец сообщила дату нынешней проверки грамотности – 8 апреля.

Организаторы акции предполагают, что диктант напишут более 200 тысяч человек. В прошлом году проект охватил 734 города в 69 странах мира. Организаторы уверены, что это не предел, и в 2017 году к диктанту присоединится еще больше участников.

Как и в прошлом году, площадкой «Тотального диктанта» – 2017 будет Центральная городская библиотека. Акция пройдет при содействии и поддержке ПО «Маяк».

В 2016 году в читальном зале городской библиотеки Озёрска собрались 150 озерчан, пожелавших проверить грамотность и поддержать движение за чистоту русского языка. Среди них были учащиеся школ, студенты, пенсионеры, представители СМИ, работники городских учреждений и ПО «Маяк».

Предлагаем освежить в памяти правила русского языка и не занимать вторую апрельскую субботу другими делами. Время доказать всем, что Озерск – город самых грамотных людей!

http://totaldict.ru/ozyersk/ – Страница Озёрска в ТД-2017.

http://vk.com/totaldictvozerske – страница «ВКонтакте», где будет размещаться вся информация от организаторов.

[email protected] – Электронная почта координатора проекта в Озёрске Коляновой Натальи.

Справки по тел. 2-30-78.

http://www.libozersk.ru