Глас вопиющего или Воз и ныне там

За время со дня подачи первого обращения многое изменилось на проспекте Победы. На перекрестке проспект Победы - Советский переулок на старые валы навалили новые и они стали еще неприступней. Зато на соседних перекрестках проспект Победы - улица Блюхера и проспект Победы - улица Советская появились по 4 знака "Пешеходного перехода" и на этих перекрёстках стало по 6 таких знаков. Впервые в истории, вопреки правилам ПДД 2017, эти новые знаки установили не на ближних и дальних границах перехода, а непосредственно на тротуарах, на пути движения пешеходов, снегоуборочных и других машин очистки тротуаров, машин с песком.

Лучше бы установили все эти знаки на злополучном перекрестке проспект Победы - переулок Советский. Может быть тогда его будут поддерживать в порядке и тысячи озерчан, пересекающих этот перекресток смогут сказать СПАСИБО нашей городской власти.

Юрий