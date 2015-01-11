Иностранные специалисты приехали в Миасс достраивать трассу этапа Кубка мира по фристайлу

На «Солнечную долину» прибыл специалист из Новой Зеландии для завершения строительства трассы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», который пройдет в Челябинской области 24-25 февраля. «Строительство трассы такого уровня – довольно трудоемкий процесс. Подготовка начинается задолго до старта зимнего сезона. Сначала все фигуры моделируются на компьютере, затем готовятся насыпи из земли и выстраиваются в соответствии с макетом. Затем начинается процесс оснежения, и только потом строительство трассы из снега. Для подготовки этой трассы мы задействовали лучшую технику. Сейчас мы наносим последние штрихи. На днях, для усиления команды, приехал Тодд Мэйн, строитель трассы из Новой Зеландии, с которым мы вместе будем доводить все фигуры трассы до совершенства», − прокомментировал дизайнер трассы Алексей Иванов. Отметим, строительством трассы этапа Кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине» занимается команда профессионалов Winter Shape Pro, готовивших олимпийские объекты в Сочи. Как говорят представители федерации фристайла и спортсмены, трасса для ски-кросса на «Солнечной долине» является одной из самый сложных и техничных в мире. На ее строительство ушло около 80 тысяч кубометров снега, построено более 20 фигур. Перепад высот на трассе составляет 185 метров, протяженность – более километра. «На этой неделе, 19 февраля, сборная России приезжает на горнолыжный курорт, чтобы начать финальные тренировки перед домашним этапом. А 21 и 22 февраля все спортсмены будут тестировать новый спортивный объект», − уточнил министр спорта Челябинской области Леонид Одер. Добавим, во время соревнований этапа Кубка мира по ски-кроссу на миасском горнолыжном курорте соберутся около 150 ведущих спортсменов из 18 стран мира. Сборную России будут представлять 24 спортсмена, среди которых 4 южноуральца: Егор Коротков, Игорь Омелин, Анастасия Чирцова и Кирилл Гладков. Помимо жаркой борьбы на трассе, зрителей удивят и масштабной шоу-программой. 25 февраля, в день проводов зимы, в рамках этапа Кубка мира на территории горнолыжного курорта развернутся масленичные гуляния. Зрители и спортсмены смогут поучаствовать в конкурсах более чем 20 интерактивных площадок народного гуляния «Широкая Масленица». Билеты на мероприятие можно приобрести в Городских зрелищных кассах или на сайте, а также в кассах курорта «Солнечная долина». Стартовая цена билета 100 рублей. С программой соревнований можно ознакомиться на сайте.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/inostrannye-specialisty-priehali-v-miass-dostraivat-trassu-etapa-kubka-mira-po-fristaylu