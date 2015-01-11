Проверят сирены

Уважаемые озерчане! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: 20 и 21 февраля 2017 будет проводиться плановая проверка сирен города методом единичного кратковременного запуска с передачей речевых сообщений по радиосети производственного вещания. (информация предоставлена цехом связи ФГУП «ПО «Маяк»)

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