Долгожданная встреча после карантина

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 16 февраля, 19:41
Регистрация на сайте
Авторизация

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Февраль 2017 (141)
Январь 2017 (230)
Декабрь 2016 (281)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Сентябрь 2016 (334)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Культура » Афиша

Долгожданная встреча после карантина

18 и 19 февраля юных зрителей в театре кукол вновь ждут два спектакля:

18 февраля, в 11.00 и 13.00 – спектакль «Ночная сказка” (для детей с 3 лет).

19 февраля, в 11.00 – спектакль «Стрелы Солнца” (для детей с 6 лет).

"Ночная сказка"

Постановщики спектакля:

Режиссер-постановщик – Дмитрий Ерохин

Художник-постановщик – Светлана Трофимова

«Ночная сказка», поставленная Дмитрием Ерохиным, откроет вам двери в свое без-мерное пространство. «Бом-бом!» – огромные старинные часы с маятником отстукивают время. «Бом-бом», – на цыпочках подкрадывается ночь – такое заманчивое, загадочное время для де-тей. И совсем не хочется спать! И вдруг слетевшая с неба звезда открывает дверь в таинственный ночной мир. И волшебная музыка Шумана и Моцарта под хрустальный перезвон колокольчиков уведет вас туда, где звезды в какой-то божественной игре, как в калейдоскопе, преображают ста-ринные часы в маленькое сказочное мироздание. Там дом расширяется в ночной сад с прудом. И выстраивается вертикаль от маятника-чердака к циферблату, превращенному в свод ночного неба с плавающим месяцем.

Спектакль продолжает традицию домашнего театра.

В спектакле заняты актеры: Светлана Трофимова-Ерохина, Роман Соловьев

Продолжительность спектакля 40 минут без антракта.

«Стрелы Солнца»

Постановщики спектакля:

Режиссер-постановщик – Станислава Мюрего (г.Санкт-Петербург)

Художник-постановщик – Надежда Сиркис (г.Санкт-Петербург)

Композитор и музыкальное оформление – Сергей Гальперин

Постановка танцев – Станислава Мюрего (г.Санкт-Петербург)

Художник по свету – Анатолий Пристай (г.Челябинск)

Спектакль питерского режиссера Станиславы Мюрего «Стрелы Солнца», поставленный на сцене Озерского театра кукол в 2009 году, соединил в себе чукотские и приамурские сказки и в целом мифологию северных народов.

Он увлекает нас в край северного сияния и кромешной тьмы, в край, где Солнце и Месяц – верховные божества, которые можно призвать, разбудить, умилостивить лишь ритуальными танцами под звуки шаманского бубна. И сама сказка рождается в этом вихре шаманского танца, а может быть, завывающей и все поглощающей стихии Пурги.

Но пока в яранге горит огонь, там теплится жизнь. И не страшны ей ни холод, ни тьма, пока бьется материнское сердце. Да только вот дети, избалованные материнской любовью, должны пройти свой искус, чтобы понять ценность этой жизни. И тогда спек-такль из сказки перерастает в притчу – «почитай отца своего и мать свою». Ведь только любовь матери и мудрость отца, ставшего духом, покровителем рода, наполнит сердце смелостью и отвагой, руку твердостью, а душу добром и стойкостью.

Фактурность, этнический колорит спектаклю придает и сочные, стилизованные на-циональные костюмы, и прекрасные куклы с характерными северными чертами (худож-ник-постановщик Надежда Сиркис), и завораживающие танцы с бубнами – моделью все-ленной, и шаманские музыкальные ритмы (композитор – Сергей Гальперин). В 2010 году спектакль стал лауреатом областного фестиваля профессиональных те-атров «Сцена — 2010» в номинации «Лучший спектакль для детей» и получил спецприз «За актерский ансамбль» в конкурсе «Территория культуры Росатома» 2009 – 2010.

В 2011 году этот же спектакль признан победителем Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад» в номинации «Лучший спектакль для детей».

Роли исполняют:

Екатерина Замула

Светлана Трофимова-Ерохина

Роман Соловьев

Сергей Гальперин

Дмитрий Ерохин

Игорь Филимонцев

Продолжительность спектакля 1 час 20 минут с антрактом.

Ольга Жукова

Долгожданная встреча после карантина

Ключевые теги: театр кукол.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Интервью с Лилией Солодовниковой. ВИДЕО
» Интервью с начальником Управления имущественных отношений. Видео
» Митингующие просят проверить деятельность Михаила Похлебаева
» Разговор по общедомовой нужде (еще не конец)
» С 1 февраля страховые пенсии и социальные выплаты южноуральским пенсионерам увеличатся на 5,4%
» Разговор по общедомовой нужде (начало)
» Озёрск в архивах ЦРУ
Обсуждаемые новости
» Интервью с Лилией Солодовниковой. ВИДЕО
» Разговор по общедомовой нужде (еще не конец)
» Разговор по общедомовой нужде (начало)
» Глас вопиющего
» Чай для «оппозиции». Без полония
» Интервью с начальником Управления имущественных отношений. Видео
» О «Лыжне России — 2017», нормах ГТО и детском хоккее в Озёрске

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги