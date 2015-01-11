Долгожданная встреча после карантина

18 и 19 февраля юных зрителей в театре кукол вновь ждут два спектакля:

18 февраля, в 11.00 и 13.00 – спектакль «Ночная сказка” (для детей с 3 лет).

19 февраля, в 11.00 – спектакль «Стрелы Солнца” (для детей с 6 лет).

"Ночная сказка"

Постановщики спектакля:

Режиссер-постановщик – Дмитрий Ерохин

Художник-постановщик – Светлана Трофимова

«Ночная сказка», поставленная Дмитрием Ерохиным, откроет вам двери в свое без-мерное пространство. «Бом-бом!» – огромные старинные часы с маятником отстукивают время. «Бом-бом», – на цыпочках подкрадывается ночь – такое заманчивое, загадочное время для де-тей. И совсем не хочется спать! И вдруг слетевшая с неба звезда открывает дверь в таинственный ночной мир. И волшебная музыка Шумана и Моцарта под хрустальный перезвон колокольчиков уведет вас туда, где звезды в какой-то божественной игре, как в калейдоскопе, преображают ста-ринные часы в маленькое сказочное мироздание. Там дом расширяется в ночной сад с прудом. И выстраивается вертикаль от маятника-чердака к циферблату, превращенному в свод ночного неба с плавающим месяцем.

Спектакль продолжает традицию домашнего театра.

В спектакле заняты актеры: Светлана Трофимова-Ерохина, Роман Соловьев

Продолжительность спектакля 40 минут без антракта.

«Стрелы Солнца»

Постановщики спектакля:

Режиссер-постановщик – Станислава Мюрего (г.Санкт-Петербург)

Художник-постановщик – Надежда Сиркис (г.Санкт-Петербург)

Композитор и музыкальное оформление – Сергей Гальперин

Постановка танцев – Станислава Мюрего (г.Санкт-Петербург)

Художник по свету – Анатолий Пристай (г.Челябинск)

Спектакль питерского режиссера Станиславы Мюрего «Стрелы Солнца», поставленный на сцене Озерского театра кукол в 2009 году, соединил в себе чукотские и приамурские сказки и в целом мифологию северных народов.

Он увлекает нас в край северного сияния и кромешной тьмы, в край, где Солнце и Месяц – верховные божества, которые можно призвать, разбудить, умилостивить лишь ритуальными танцами под звуки шаманского бубна. И сама сказка рождается в этом вихре шаманского танца, а может быть, завывающей и все поглощающей стихии Пурги.

Но пока в яранге горит огонь, там теплится жизнь. И не страшны ей ни холод, ни тьма, пока бьется материнское сердце. Да только вот дети, избалованные материнской любовью, должны пройти свой искус, чтобы понять ценность этой жизни. И тогда спек-такль из сказки перерастает в притчу – «почитай отца своего и мать свою». Ведь только любовь матери и мудрость отца, ставшего духом, покровителем рода, наполнит сердце смелостью и отвагой, руку твердостью, а душу добром и стойкостью.

Фактурность, этнический колорит спектаклю придает и сочные, стилизованные на-циональные костюмы, и прекрасные куклы с характерными северными чертами (худож-ник-постановщик Надежда Сиркис), и завораживающие танцы с бубнами – моделью все-ленной, и шаманские музыкальные ритмы (композитор – Сергей Гальперин). В 2010 году спектакль стал лауреатом областного фестиваля профессиональных те-атров «Сцена — 2010» в номинации «Лучший спектакль для детей» и получил спецприз «За актерский ансамбль» в конкурсе «Территория культуры Росатома» 2009 – 2010.

В 2011 году этот же спектакль признан победителем Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад» в номинации «Лучший спектакль для детей».

Роли исполняют:

Екатерина Замула

Светлана Трофимова-Ерохина

Роман Соловьев

Сергей Гальперин

Дмитрий Ерохин

Игорь Филимонцев

Продолжительность спектакля 1 час 20 минут с антрактом.

Ольга Жукова