Благоустройство дворов и городских территорий — общее дело власти и общества

В проекте по благоустройству дворовых территорий предполагается 2 типа работ - минимальный перечень: ремонт проездов, освещение, скамейки, урны (в данном случае предусматривается обязательное трудовое участие жителей – проведение субботника), а также расширенный перечень: детские и спортивные площадки, автомобильные парковки, озеленение территорий. Участие жителей – выбор проекта и софинансирование дополнительных работ. При этом двор включается в программу только по инициативе самих жителей.

И хотя пока не очень понятно, как именно регион сможет установить стоимость работ (той же детской площадки, ведь в каждом случае это индивидуальный проект), вероятнее всего, устройство детской площадки или парковки придется жителям самим оплачивать за счет дополнительных взносов либо искать спонсорские средства. Но даже на «бесплатный минимум» (минимальный перечень – освещение, скамейки, освещение) – понадобится проведение общего собрания. Возникает опасение, что если жителям не помочь организационно, они не смогут получить средства на благоустройство своего двора, а значит, администрация и заинтересованные общественные организации должны помочь активным жителям правильно провести общие собрания, оформить документы, согласовать их со всеми инстанциями.

В центре этой работы не случайно находится активное вовлечение жителей в эту работу, ведь основная цель данного федерального проекта – это пробудить «спящие» общественные силы, помочь горожанам стать более активными, осознанными и ответственными. И кстати, именно этим – активным вовлечением жителей в проекты по благоустройству дворов и общественных пространств – будут активно заниматься эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Мы видим, что общественная нагрузка на проект довольно велика. В каждом городе, который получит субсидию, должна быть создана общественная комиссия, которая будет контролировать муниципальную программу по формированию городской среды, согласовывать отчеты и принимать работы. Заседания этих комиссий должны быть записаны на видео и опубликованы в открытом доступе в интернете. Любой горожанин, тем более с активной жизненной позицией, может принять участие в работе этой комиссии. И конечно, представители Минстроя РФ давно дают понять, что без учета мнения общественности проект своих целей не достигнет, а значит, именно этому моменту будет уделяться достаточно много внимания и на региональном, и на федеральном уровне.

Евгений Шитиков

Координатор движения "Зеленый Озерск"