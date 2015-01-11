Первые участники прибыли на этап Кубка мира по фристайлу

В Челябинскую область прибыли первые участники этапа Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине ски-кросс, который пройдет на ГЛК «Солнечная долина» с 24 по 25 февраля. Отметим, первыми на домашний этап приехали спортсмены сборной России. Уже сегодня они приступят к тренировкам. Как отметил старший тренер команды Леонид Мехряков, фристайлисты находятся в хорошей физической форме и полностью готовы к стартам. «На этапе Кубка мира сборная России выступит в составе 12 человек. Все спортсмены настроены прекрасно, ведь это домашний этап. Все ожидают горячей поддержки зрителей», – добавил тренер. В составе сборной выступят и 4 южноуральца: Егор Коротков, Анастасия Чирцова, Игорь Омелин и Кирилл Гладков. Помимо россиян, на курорт уже прибыли представители Австралии, Канады, Норвегии и Швеции. Сегодня спортсменов торжественно встретили в аэропорту волонтеры Кубка мира. Каждому фристайлисту были вручены конфеты с логотипом соревнований, чтобы «подсластить» дорогу до горнолыжного курорта. Добавим, во время соревнований этапа Кубка мира по ски-кроссу на миасском горнолыжном курорте соберутся около 150 ведущих спортсменов из 18 стран мира. Помимо жаркой борьбы на трассе, зрителей удивят масштабной шоу-программой и масленичными гуляниями. Билеты на мероприятие можно приобрести в Городских зрелищных кассах или на сайте, а также в кассах курорта «Солнечная долина». С программой соревнований можно ознакомиться на сайте.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/pervye-uchastniki-pribyli-na-etap-kubka-mira-po-fristaylu-37018