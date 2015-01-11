Бойцы студотрядов примут участие в программе благоустройства Челябинска

17 февраля состоялась встреча главы города Челябинска Евгения Тефтелева с представителями студенческих отрядов. На встрече с градоначальником бойцы студотрядов обсудили перспективы развития и планы на очередной трудовой семестр, сообщает управление молодежной политики. Глава города Челябинск Евгений Тефтелев одобрил желание студентов поучаствовать в очередном масштабном проекте по благоустройству «Городская среда» и установить памятник бойцам студотрядов в одном из скверов Челябинска. «В рамках федеральной программы столица Южного Урала получит 377 млн рублей. 70% средств, а это почти 264 млн рублей, будет направлено на благоустройство дворовых территорий, остальные 113 млн рублей потратят на реконструкцию парков и скверов, – отметил глава города Челябинск Евгений Тефтелев. – В перечень работ входит ремонт проездов, освещение, установка скамеек и урн для мусора, озеленение, устройство парковок. Работы хватит для всех». В завершении встречи лучшие представители студотрядов получили благодарственные письма от администрации города Челябинска. Примечательно, что общение студентов с первым лицом муниципалитета прошло в день государственного праздника «День российских студенческих отрядов». «Меня очень радуют успехи городского и областного студенческих отрядов. Я понимаю важность работы, которую вы выполняете, ведь сам когда-то работал в интернациональном студенческом отряде в Болгарии, – подчеркнул градоначальник. – Здесь вы получаете бесценный опыт и учитесь работать с людьми. Уверен, что всех вас ждет замечательное будущее». Добавим, 17 февраля в Челябинске в честь Дня Российских студенческих отрядов на пешеходной части улицы Кирова открыта первая в России фотовыставка под открытым небом «Мы точно знаем, #ТрудКрут», посвященная истории движения студенческих отрядов на Южном Урале. Для справки: Государственный праздник «День российских студенческих отрядов» был учрежден в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 года № 86. Движение студенческих отрядов в России зародилось в 1959 году и насчитывает более чем полувековую историю своего развития. Всего через школу студенческих отрядов прошло более 18 миллионов человек. Сегодня на базе челябинских высших учебных заведений функционирует девять штабов студенческих отрядов различных направлений: строительные, сельскохозяйственные, медицинские, педагогические отряды, отряды спасателей, проводников и сервиса. В 2016 году их представители стали участниками трех Всероссийских студенческих строек: космодром «Восточный» в Амурской области, космодром «Плесецк» в Архангельской области и «Мирный атом» в Челябинской области. Также южноуральские студенты работали в Крыму на сборе фруктов, а отряд «Крыхтовик» стал обладателем знамени «Лучший студенческий сельскохозяйственный отряд» по итогам работы.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/boycy-studotryadov-primut-uchastie-v-programme-blagoustroystva-chelyabinska-37016