Место проведения хоккейного матча могут перенести!

Уважаемые болельщики!

В связи с ухудшением погоды для хоккеистов, решается вопрос о проведении хоккейного матча с ХК "Метеор - Сигнал" на закрытом льду. Окончательное решение будет принято исполкомом областной федерации хоккея 22 февраля 2017 года в 17-00.

В случае неблагоприятного решения исполкома для болельщиков Озёрска, матч на 99% состоится 25 февраля в ЛД "Сигнал". Начало матча либо в 10:45, либо в 19:30. Следите за нашими анонсами и помните, что судьбоносный матч у нас 26 февраля в ЛД "Айсберг" в посёлке Кременкуль. В этой игре с ХК "Политехник", хоккеисты ХК "Гранит" могут повторить успех своих старших товарищей, завоевавших в 1976 году званием чемпионов области для нашего города.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

26 февраля, в 12-00, от КСК "Лидер" стартуют два автобуса для болельщиков в посёлок Кременкуль (пригород Челябинска) ЛД "Айсберг", на игру с командой "ПОЛИТЕХНИК". Начало игры в 14-30.

Старший по автобусу "МАЗ": Закаляпин Сергей - +7 922 017 76 59; Хромов Павел - + 7 903 089 41 56.

Старший по автобусу "Hyundai": Бобров Александр - +7 950 742 77 51.

Звоните и занимайте места.

https://vk.com/granit_ozersk