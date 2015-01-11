И всё-таки играем не дома

Дорогие братья и сестры!

В связи с бурно приближающейся весной, исполком областной федерации хоккея вынес решение о переносе домашнего матча с командой "Метеор - Сигнал" на крытую площадку.

Игра состоится: 25 ФЕВРАЛЯ, В 10-45 ВО ДВОРЦЕ СПОРТА "СИГНАЛ" г. Челябинск (ул.Чистопольская, 27).

Специально для тех, кто хочет поддержать любимую команду "ГРАНИТ", но не имеет возможности приехать на личном авто, мы организовали для Вас бесплатный автобус.

Автобус отходит в 08-30 от КСК "Лидер". Забронировать места Вы можете у следующих людей:

Закаляпин Сергей - +7 922 017 76 59;

Хромов Павел - + 7 903 089 41 56;

Бобров Александр - +7 950 742 77 51.

До встречи на хоккее!!!

https://vk.com/granit_ozersk