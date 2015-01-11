Губерния Южноуральские фермеры попросили рассудить их спор с переработчиками и назначить новую хлебную инспекцию Наделить Россельхознадзор функциями арбитра в спорных ситуациях между фермерами и элеваторами по определению качества зерна и сохранить федеральный уровень поддержки молочного животноводства. С такими предложениями выступили представители аграрного бизнеса региона на встрече с заместителем полномочного представителя Президента РФ в УрФО Александром Моисеевым и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александром Гончаровым, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Вместе с представителями федеральной власти на вопросы аграриев ответил министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков. Заседание временной рабочей группы при полномочном представителе президента в округе было посвящено двум вопросам: реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» и создания условий для сохранения роста производства в агропромышленном комплексе в 2017 году. Как отметил Александр Моисеев, аграрный сектор страны уже несколько лет подряд является драйвером отечественной экономики, что произошло, во-многом, благодаря усиленной господдержке. По мнению заместителя полпреда, теперь настала очередь бизнеса проявить свою эффективность, чтобы сохранить набранные темпы роста. В то же время, по мнению южноуральских аграриев, которые задали свои вопросы, необходимо совершенствовать законодательную базу для повышения экономической устойчивости сельхозпроизводства, а также сохранить уровень господдержки наиболее затратных отраслей, что помогает выживать в условиях диспаритета цен на сельскохозяйственную и другую промышленную продукцию. Глава фермерского хозяйства Николай Шаманин предложил полпредству и областному омбудсмену поддержать просьбу фермеров и на федеральном уровне содействовать решению вопроса о возвращении контрольных функций по определению качества зерна одному из государственных федеральных органов, например, Россельхознадзору. По словам Николая Шаманина, в урожайный год фермеры не могут рассчитывать, что элеваторы и другие предприятия, которые принимают зерно, установят справедливую цену на продукцию: Как подчеркнул Сергей Сушков, несмотря на множество вопросов по обороту сельскохозяйственных угодий и ценам на продукцию, южноуральские аграрии ежегодно наращивают объёмы производства зерна, в 2016 году его произведено 1,9 млн. тонн. Директор ООО «Хлебинка», представитель общественной организации «Опора России» Евгений Фомин также обратился к организаторам встречи выйти на федеральный уровень с предложением о сохранении уровня бюджетных ассигнований, направленных на повышение продуктивности в молочном животноводстве. Региональный минсельхоз, по словам Сергея Сушкова, ведёт активный диалог с аграриями и представляет их интересы на региональном и федеральном уровне: «Чтобы поддержать молочные хозяйства, мы не только увеличили объём региональных субсидий на производство молока почти на 20%, но и заложили в бюджет дополнительные средства по другим направлениям. Так, 70 млн. рублей планируется направить на возмещение расходов на строительство и модернизацию объектов АПК, при освоении этих средств приоритет будет отдан молочному животноводству. Ещё 10 миллионов из областного бюджета будут выплачены в качестве субсидий на организацию работы по воспроизводству крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, в которых также производится значительный объём молока. И 40 млн. рублей регион направит на приобретение племенного молодняка и генетического материала, дополнительно к федеральным и областным субсидиям на содержание племенных животных». По словам министра, ещё 10 млн. рублей из областного бюджета впервые планируется направить на компенсацию расходов предприятий на проведение экологических мероприятий. Процесс утилизации отходов птицефабрик и свинокомплексов, которые увеличивают свои объёмы производства, не всегда с пониманием воспринимается местным населением. Чтобы опробовать новые методы переработки биологических отходов и выбрать экономически эффективные, а также в срок проводить мероприятия по компостированию помёта и внесению на поля, требуются дополнительные затраты. По мнению руководства птицефабрик и регионального ведомства, нужно предусмотреть федеральные субсидии на эту работу и отрегулировать законодательный аспект. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-fermery-poprosili-rassudit-ih-spor-s-pererabotchikami-i-naznachit-novuyu Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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